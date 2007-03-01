Допэмиссия банка «Хрещатик» была незаконной, заявляет Омельченко

Бывший Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что дополнительная эмиссия банка «Хрещатик» на сумму 250 млн. грн., в результате которой киевские власти утратили контрольный пакет акций банка, была проведена незаконно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодня все материалы находятся в прокуратуре. Ведется проверка всех нарушений, коррупции, преступлений чиновников. Я уверен, что правда восторжествует», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, Киевсовет потерял контрольный пакет акций, который составлял 53%, и его доля в банке снижается до 23%.

По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, незаконным было и изменение состава Наблюдательного совета банка «Хрещатик», который затем инициировал увеличение уставного капитала. При этом, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, средства на эти цели в бюджете города не были предусмотрены.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО также сообщил, что направил соответствующие документы в правоохранительные органы, Верховную Раду, Национальный банк Украины, Секретариат Президента, а также в ряд других государственных органов.

Как сообщалось, 18 декабря 2006 г. акционеры банка «Хрещатик» утвердили результаты подписки на акции шестой допэмисии, в результате которой уставный капитал банка увеличен в 2,16 раза - до 540 млн. грн.

После выкупа акций допэмиссии доли акционеров распределились следующим образом: ЗАО "Укрфинком" - 44,2%, Киевская горгосадминистрация - 23,7%. Остальные акции допэмиссии выкупили акционеры, владеющие менее 10% голосов.

В конце февраля 2006 года НБУ зарегистрировал увеличение уставного капитала банка на 290 млн. грн.

Ранее Главное контрольно-ревизионное управление Украины заявляло о намерениях провести проверку обстоятельств, при которых Киевсовет утратил контроль в банке «Хрещатик».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Хрещатик» (Киев) зарегистрировано в мае 1993 года.

По данным банка, его финансовый результат за 2006 год превысил 32,4 млн. грн. При этом к 1 января 2007 года его чистые активы составляли более 3,6 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 2,7 млрд. грн., балансовый капитал - почти 352,1 млн. грн., в том числе уставный капитал - 250 млн. грн.