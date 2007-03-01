Подробности проведения национального отборочного тура Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2007»

Летом 2007 года пройдет 6-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2007».

Конкурс «Новая волна» - яркое культурное событие не только в России и Латвии, но и в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Резонанс в СМИ, глубокий интерес миллионов телезрителей, наблюдающих за выступлениями конкурсантов и «звездных» гостей свидетельствуют о том, что «Новая волна» стала долгожданной доброй традицией лета. Идея организовать новый конкурс, ни на что не похожий из ранее проводимых на территории России и стран СНГ, у композиторов Игоря Крутого и Раймонда Паулса возникла в начале 2002 года.

С тех пор прошло 5 лет. Каждый конкурс был богат новыми открытиями. Лауреаты «Новой волны» ныне – известные артисты: «Smash!!», Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Тина Кароль, группа “Cosmos” и многие другие, доказавшие еще раз необходимость проведения такого конкурса.

В этом году эксклюзивным представителем проведения национального отборочного тура в Украине конкурса «Новая волна» станет компания «DK Music production» во главе с продюсером Дмитрием Климашенко.

Конкурс 2007 года отличается от предыдущих тем, что отбор полуфиналистов конкурса от Украины будет происходить в Киеве.

Сам конкурс в этом году будет проводиться с большим размахом , и поэтому многие журналисты уже оценивают его, как более значимый, чем «Евровидение». В течение шести дней телекомпании «1+1» в Украине, «РТР» в России, «РТР-Планета» и европейские телеканалы будут транслировать происходящее на конкурсе во многие страны мира. В работе жюри и в качестве наблюдателей будут принимать участие представители самых влиятельных рекординговых и продюсерских компаний. По итогам конкурса участники «Новой волны» могут получить предложения от мировых лейблов, даже не войдя в число призеров. Что же касается победителей конкурса «Новая волна», то их ожидает призовой фонд в размере 100 000 долларов и традиционный специальный приз от Аллы Пугачевой в размере 50 000 долларов.

Что же касается национального отборочного тура в Украине, то организаторы обещают его сделать ярким и запоминающимся.

«Это будет событие в украинской культуре. Мы приложим все усилия для того, чтобы авторитетное жюри, состоящее из представителей российского и украинского шоу-бизнеса, таких как: режиссера конкурса Александра Ревзина, музыкального продюсера конкурса Евгения Орлова, генерального директора конкурса Александра Румянцева, продюсера Дмитрия Климашенко и многих других, выбрало талантливых молодых артистов, которые с честью представят нашу страну на Международном конкурсе в Юрмале», - говорит заслуженный артист Украины Дмитрий Климашенко.

Подробности проведения национального отборочного тура Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2007» Вы сможете узнать на пресс-конференции продюсерского центра «DK Music production», которая состоится 6 марта в 14.30 в пресс-центре ИА «Униан»..

Приглашаем заинтересованные СМИ принять участие в пресс-конференции. Для этого просим аккредитоваться по телефону (044) 5373416, либо по адресу info@screenmedia.com.ua

Медиа-представитель конкурса «Новая волна» в Украине - ИА «Screen media».