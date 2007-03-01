Для досрочных выборов ВР и Президента нет юридических оснований, но могут быть политические договоренности - Небоженко

Для досрочных выборов как Верховной Рады, так и Президента Украины нет юридических оснований, но могут быть политические договоренности.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор ГО “Центр расширения возможностей”, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО.

По его словам, вполне возможна “личная договоренность между первыми лицами страны о необходимости досрочных выборов, где каждый будет уверен, что он получит какие-то преимущества”. Как сказал политолог, именно в результате такой договоренности и были проведены одновременные президентские и парламентские выборы 1994 года (тогда Президентом Украины стал Леонид КУЧМА – УНИАН).

Как считает В.НЕБОЖЕНКО, досрочные одновременные выборы Президента и Верховной Рады стали бы «колоссальной политической ошибкой, когда вся страна вовлечется в одновременную смену и законодательной власти, и Президента, независимо от результатов». По его словам, в такой ситуации “никто не знает, кто станет охотником, а кто жертвой”.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, досрочные выборы в парламент прежде всего выгодны Партии регионов, так как подтвердилась бы ее поддержка со стороны избирателей.

По словам политолога, ему непонятно, что от таких выборов может получить Президент Виктор ЮЩЕНКО, который ассоциируется с “Нашей Украиной”.

Как сообщил В.НЕБОЖЕНКО, 6-16 февраля “Украинский барометр” провел опрос 2 тысяч респондентов в 95 городах и селах (погрешность составляет 2,5%).

По его словам, согласно опросу, если бы выборы прошли в ближайшее время, то за Партию регионов проголосовали бы 31,9% граждан, за БЮТ - 27,9%, блок «Наша Украина» - 9,1%, КПУ - 3,4%, блок Юрия ЛУЦЕНКО (если бы он существовал) – 3,4%, СПУ - 1,4, блок Наталии ВИТРЕНКО - 2,5%, Народную партию (Владимира ЛИТВИНА) - 2,1%, возможную «Українську правицю» (вошли бы НРУ и УНП) - 1,7%.

В.НЕБОЖЕНКО подчеркнул, что в настоящее время Ю.ЛУЦЕНКО отбирает голоса не БЮТ и “Нашой Украины”, а СПУ.

По его словам, при таком раскладе в парламенте создалась бы другая коалиция, состоящая из БЮТ, “Нашей Украины” и блока Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом В.НЕБОЖЕНКО подчеркнул, что все это очень условно, поскольку нужно учитывать противостояние между теми политическими силами, которые в настоящее время считаются союзниками.