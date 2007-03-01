Киевская облгосадминистрация имеет нормальные деловые отношения с правительством – Ульянченко

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что Киевская ОГА имеет нормальные деловые отношения с Кабинетом министров.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы в прагматических, деловых, нормальных отношениях с правительством”, – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что областная госадминистрация сотрудничает с правительством по всем вопросам относительно повышения уровня жизни населения.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также отметила нормальные отношения с облсоветом и подчеркнула, что благодаря тщательной, продуманной политике, заблаговременному проведению всех необходимых расчетов удалось избежать “войны тарифов” в области.

Вместе с тем губернатор сообщила, что по результатам проверки были выявлены 12 компаний, которые недобросовестно выполняли работу по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и получили 740 тыс. грн. в результате неправомерного повышения цен.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что к этим компаниям были применены финансовые санкции.