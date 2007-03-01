Правительство уже выделило 30 млн. грн. на проектирование строительства кольцевой дороги в Киевской области - Ульянченко

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что правительство уже выделило 30 млн. грн. на проектирование строительства кольцевой дороги в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, что благодарна правительству за поддержку проекта строительства кольцевой дороги. Она подтвердила, что строительство дороги должно начаться в 2007 году. По ее словам, это будет сигналом для инвесторов вкладывать средства в этот проект.

Отвечая на вопрос, будет ли эта дорога платной, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, что ей кажется, что жители еще не готовы к платной дороге, потому будут отыскиваться пути решения этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, раньше В.УЛЬЯНЧЕНКО уже заявляла, что Киевская областная государственная администрация со середины 2007 года планирует начать строительство большой кольцевой дороги. По ее словам, на этот проект всего планируется израсходовать 4 млрд. долларов.