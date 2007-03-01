Украинские альпинисты просят власть помочь в сохранении единственного профессионального скалолазного стенда

Скалолазное сообщество Украины, в частности, призеры украинских международных соревнований по скалолазанию и альпинизму, а также спортсмены и любители обращаются к органам государственной власти, которые занимаются делами развития спорта в Киеве и в Украине, относительно содействия в решении вопроса сохранения единственного скалолазного стенда в Киеве.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, обращение адресовано заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Виталию ЖУРАВСКОМУ, министру по делам семьи, молодежи и спорта Виктору КОРЖУ, председателю парламентского подкомитета по вопросам физической культуры и спорта Юрию КОЛОЦЕЮ, президенту Федерации альпинизма и скалолазания Валентину СИМОНЕНКО, ректору Национального авиационного университета Виталию БАБАКУ.

Авторы обращения отмечают, что скалолазный тренажер, расположенный в спорткомплексе НАУ, является крупнейшим крытым скалолазным стендом в Украине, на котором проводятся тренировочные сборы сборной Украины, чемпионаты Украины, подготовка к международным соревнованиям.

Они также напоминают, что Международный олимпийский комитет рассматривает вопрос включения скалолазания в перечень олимпийских видов спорта. В то же время, отмечают авторы обращения, уничтожение стенда лишит украинских спортсменов возможности побороться за медали Олимпиады, и в целом затормозит развитие этого популярного вида спорта в Киеве и в Украине.

В январе 2007 года руководство НАУ приняло решение о реконструкции спортивного зала, которая предусматривает демонтаж скалолазного стенда. Но, отмечают скалолазы и альпинисты, демонтировать стенд невозможно, не уничтожив его, поскольку он является цельносварной капитальной конструкцией.

Присутствующие на пресс-конференции мастер спорта международного класса, неоднократный призер мировых и европейских первенств Александр ПАУКАЕВ заявил, что переехал из Запорожья в Киев в 1998 году, и причиной стало наличие именно в Киеве единственного в Украине тренировочного стенда, который соответствует международным стандартам. По его словам, если этот тренажер разберут, то ему и другим украинским профессиональным спортсменам тренироваться будет негде.

“Наша страна известна своими спортсменами, но если такие действия, как уничтожение залов для тренировок, будут продолжаться, то в будущем Украина не сможет гордиться уже и спортивными успехами”, – сказал он.

По словам члена наблюдательного совета спортивного клуба ”Вертикаль” Сергея НЕДОСЕКОВА, руководство НАУ заявляет, что стенд мешает проводить занятие по физкультуре студентам университета. Однако, отметил он, тренажер существует уже 10 лет и до этого никаких претензий не было. С.НЕДОСЕКОВ добавил, что стенд занимает лишь стены зала, кроме того спортсмены всегда начинали свои тренировки после 18 часов, следовательно тренажер никоим образом не мешает учебному процессу.

С.НЕДОСЕКОВ также сообщил, что скалолазы неоднократно пытались найти компромисс с руководством НАУ, однако до сих пор ректор В.БАБАК избегает переговоров.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля украинские альпинисты и скалолазы пикетировали Верховную Раду и Киевский городской совет, требуя отменить решение руководства НАУ о демонтаже уникального стенда для тренировок профессиональных спортсменов.

Альпинисты и скалолазы обращались к народному депутату из фракции БЮТ, бывшему проректору НАУ М.ЛУЦКОМУ и ректору НАУ, депутату Киевсовета В.БАБАКУ с требованием отменить решение о демонтаже скалолазного стенда, который находится на территории спорткомплекса НАУ.