Киевское юридическое общество предлагает в новой Конституции ликвидировать СНБО, КС и институт омбудсмана

Киевское юридическое общество “Академия права” предлагает проект новой Конституции, которой предусматривается ликвидировать такие институты, как Совет национальной безопасности и обороны, Конституционный Суд Украины, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Высший совет юстиции.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель этого общества Олег БЕРЕЗЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, функции этих органов должны быть распределены между прокуратурой, правительством, Президентом Украины, Верховной Радой и Верховным Судом Украины, который, в частности, должен толковать Конституцию Украины.

О.БЕРЕЗЮК отметил, что изменения к Конституции Украины, которые были приняты в декабре 2004 года, непродуманны и неэффективны.

Как сказал О.БЕРЕЗЮК, согласно их проекту Конституции, Президент Украины является главой государства и главой исполнительной власти. Он по согласию и по представлению премьер-министра Украины назначает министров. Верховная Рада Украины, по проекту новой Конституции киевских юристов, должна осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной власти”. О.БЕРЕЗЮК отметил, что Президент Украины может выразить недоверие премьер-министру, что влечет за собой отставку правительства.

Он сообщил, что в проекте не предусмотрено право Президента Украины распускать Верховную Раду Украины. По его словам, глава государства может это сделать в одном случае - когда народ на референдуме выразит недоверие парламенту. В то же время, если народом будет выражено доверие парламенту, то в отставку должен пойти Президент Украины.

В свою очередь член Совета Киевского юридического общества Николай СЕЛЮК сообщил, что в проекте предусмотрено, что генерального прокурора Украины Президент может назначать и освобождать только с согласия Верховной Рады Украины. Он отметил, что предлагается Крыму предоставить статус области Украины. Председатели областных администраций назначаются Президентом Украины, и они имеют только контролирующие функции.

О. БЕРЕЗЮК сообщил, что общество 16 марта проведет заседание “круглого стола”, где будет обсужден данный проект новой Конституции. Он отметил, что после этого общество обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с тем, чтобы он объявил всенародный референдум по принятию новой Конституции Украины.