Около 1,5 тыс. инвесторов из Киева и области могут остаться без жилья из-за мошенничества бывших совладельцев двух компаний

ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» приостановили строительство пяти жилых домов в Киеве и области из-за недостатка финансирования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» Егор ЗЕМЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, около 1500 вкладчиков, которые вложили средства в строительство недвижимости, могут остаться без жилья, поскольку для его завершения необходимо около 1 млрд. грн.

По данным Е.ЗЕМЛЕВА, только один объект в Чубинском готов на 83%. Степень готовности жилого дома в Борисполе составляет 50%, в Киеве по ул. Старонаводницкая - 39%, по ул. Семьи Сосниных - 58%, 4-й микрорайон еще не начинал строиться. В целом было запланировано строительство более 1500 квартир, а также нежилых помещений и паркингов.

Как сообщил советник по вопросам безопасности ООО «Київвисотбуд» Виталий МАСЛОВ, причиной недостачи средств для окончания строительства жилья стало финансовое мошенничество со стороны бывших совладельцев обеих компаний Николая и Александра МАРИНЕХОВ, которым принадлежало по 50% акций предприятий. По его словам, долю Н.МАРИНЕХИ в ноябре 2006 г. купила компания, которую представляет Е.ЗЕМЛЕВ, а вторую часть акций в июле 2006 г. приобрело другое предприятие, имеющее отношение к Н.МАРИНЕХЕ.

Как сообщил В.МАСЛОВ, новые владельцы начали проводить финансовый аудит, который до сих пор не закончен. Однако им удалось выявить ряд нарушений в финансовой деятельности предприятий. В частности, по словам В.МАСЛОВА, бывшие владельцы продали 17-ти инвестиционным компаниям жилье из расчета по 1,5-3 тыс. грн. за 1 кв. м, «в то время как цена «квадрата» перевалила за 2 тыс. долл.».

Как отметил Е.ЗЕМЛЕВ, мотивация продажи квартир по заниженной стоимости непонятна для новых владельцев компании. Эти компании заплатили за жилье 320 млн. грн., но этих средств недостаточно для достройки объектов.

В свою очередь В.МАСЛОВ считает, что такая схема продажи жилья была согласована между Н. МАРИНЕХОЙ, зарплата которого составляла 500 тыс. грн. в месяц, и инвестиционными компаниями. Кроме того, представители новых владельцев компании обнаружили факты двойной продажи квартир в доме по ул. Семьи Сосниных, 4-а.

По словам Е.ЗЕМЛЕВА, компании также просрочили кредит под строительство, предоставленный банком «Киев», а 2 апреля нужно погашать кредит в размере 100 млн. грн., предоставленный банком «Форум» под залог имущественных прав на 860 квартир в доме по ул. Семьи Сосниных, 4-а.

По словам В.МАСЛОВА, 21 февраля на предприятие была совершена рейдерская атака. Группа молодых людей захватила главный офис предприятия в с. Малая Александровка Бориспольского района. До сих пор новое руководство компании не имеет доступа на предприятие, а также к бухгалтерским документам. Сейчас действия бывших владельцев компании изучают соответствующие компетентные органы, добавил он.