Стретович считает, что при отсутствии соответствующего законодательства в Украине провести досрочные выборы сложно

Из-за отсутствия четкого прописанного законодательства провести досрочные парламентские выборы в Украине очень сложно.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Христианско-демократического союза Владимир СТРЕТОВИЧ.

«Провести досрочные выборы в Украине будет очень сложно, поскольку только одна ссылка есть – статья 102 закона о выборах народных депутатов, где предусматриваются внеочередные выборы и указан срок. Это конституционная норма – 60 дней. Но сама процедура не выписана. Конечно, вопрос станет о принятии закона в соответствующий способ. Его можно делать как изменения в закон о выборах или такой миниатюрный минизакон, который специально регулировал бы проведение внеочередных парламентских выборов и который давал бы ответы на все вопросы о сроках, формировании комиссий и т.д.», - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

При отсутствии такого закона, по словам В.СТРЕТОВИЧА, юридических оснований для проведения внеочередных парламентских выборов он не видит, потому и проведение таких выборов маловероятно.

Он также отметил, что при наличии в Верховной Раде антикризисной коалиции принятие такого закона невозможно. «Мы говорим, что нет закона, а при наличии кризисной коалиции, которая не примет сегодня другого закона, фактически провести такие выборы будет невозможно», - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

Кроме того, по его словам, вопрос и в финансировании таких выборов. В.СТРЕТОВИЧ отметил, что на это необходимо выделить в бюджете почти 400 млн. грн.

«Потому педалировать идею досрочных выборов сегодня абсолютно нецелесообразно», - резюмировал В.СТРЕТОВИЧ.