Всемирно известный гитарист Гарри Мур в июне даст эксклюзивный концерт в Киеве

Всемирно известный гитарист Гарри МУР в июне этого года приедет в Киев и даст эксклюзивный концерт в Нацоинальному дворце “Украина”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов эксклюзивного концерта, радиоведущий, продюсер и журналист Алексей КОГАН.

Концерт начнется 19 июня в 19.00.

Организаторы приезда музыканта, в частности, бизнес-директор компании “All Motion” Борис ГУЩИН и директор компании “Euroshow” Сергей ГАЛУЗИН на пресс-конференции отметили, что известный музыкант приедет в Киев впервые.

Отвечая на вопрос журналистов, организаторы отметили, что не очень проникаются тем, какие именно композиции будет выполнять Г.Мур, и подчеркнули: “Важнейшее то, что он приедет”. В то же время они предусматривают, что музыкант обязательно выполнит что-то из своего нового альбома, который должен выйти 4 апреля, - в день рождения гитариста.

Музыкант планирует приехать в Киев в канун концерта, 18 июня, вместе со своей женой, потому, по словам организаторов, подготовка до их встречи будет “особенной”.

Цветки на концерт уже можно приобрести в кассах дворца “Украина” по цене от 80 грн. - на балкон, до 500 грн. - в партере.