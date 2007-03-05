В Киеве в Доме офицеров завтра состоится поэтическая программа народной артистки России Аллы Демидовой

Завтра в Киеве в Доме офицеров Вооруженных сил Украины народная артистка России Алла ДЕМИДОВА представит зрителям программу поэзии Анны Ахматовой.

Как сообщила А.ДЕМИДОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН, ее репертуар состоит из нескольких поэтических программ.

«У меня есть программа поэзии Пушкина, поэтов серебряного века, поэтов от Блока до Бродского», - сказала А.ДЕМИДОВА.

Вместе с тем артистка уточнила, что готовит программу стихов накануне вечером. «С вечера, в зависимости от моего душевного состояния, я смотрю папку со стихами, но перед выступлением могу что-то изменить», - добавила она.

А.ДЕМИДОВА подчеркнула, что не делит зрителя в зависимости от национального происхождения. «Во всех странах зрители делятся на три категории: элитные, которые знают, куда идут и что будут смотреть, средние и случайные зрители. Не могу судить, чем выделяется украинский зритель. На поэзию приходит свой зритель», - отметила артистка.

Справка УНИАН. Алла ДЕМИДОВА с 1964 года работала в театре на Таганке. В 1984 году удостоена звания народной артистки РСФСР, в 1977 - Государственной премии СССР. А.ДЕМИДОВА является обладательницей премии Президента России. В 1993 году создала собственный театр «А». Сейчас гастролирует в Киеве.