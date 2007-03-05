Кадровые изменения в «Комп&ньон» не повлияют на концепцию издания

Киев, 5 марта 2007 года

С началом весны в журнале «Комп&ньон» произошли кадровые изменения. С должности главного редактора издания ушла Ирина Федоришин, занимавшая ее с марта 2005 года. С 1 марта нынешнего года шеф-редактором журнала «Комп&ньон» назначена Олена Мальцева. Исполнительным редактором издания стал Валерий Моисеев, работавший ранее заместителем главного редактора и редактором отдела «Компании и рынки».

Несмотря на кадровые изменения, контентная политика издания останется прежней. «Комп&ньон» так же, как и раньше, будет делиться эффективными решениями от лучших украинских и мировых компаний, - говорит Олена Мальцева. «Комп&ньон» изначально создавался как журнал о компаниях и людях. И сегодня, когда конкуренция на рынке деловой прессы очень высока, мы постоянно следим за тем, чтобы придерживаться своей основной направленности и давать то, что имеет наивысшую ценность для нашего читателя – опыт лучших в достижении собственного успеха».

Олена Мальцева будет отвечать за идеологию и стратегию издания. Исполнительный редактор Валерий Моисеев займется подготовкой всех основных творческих и технических процессов. «У нас большие планы на этот год: каждый месяц заявлен спецпроект, требующий серьезной исследовательской работы целого отдела. Также почти в каждом номере будут публиковаться бизнес-кейсы лучших компаний или продуктов. Именно бизнес-кейсы и спецпроекты станут отличительными материалами «Комп&ньон».

Осенью 2006 года издание успешно обновилось, улучшив дизайн и облегчив содержание. «Комп&ньон» сфокусировался на новостях, спецпроектах и бизнес-кейсах, которые могли бы в полном объеме предоставлять необходимую для бизнеса информацию руководителям и менеджерам высшего звена. Более, чем удачно, в эту концепцию вписались страницы мирового лидера деловой прессы журнала Fortune, лучшие материалы которого с сентября 2006 года по лицензии еженедельно публикуются в «Комп&ньон».

«Комп&ньон» - первый аналитический журнал на рынке деловой прессы Украины, еженедельник. Выходит с 1996 года.

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