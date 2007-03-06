Каждый третий выпускник общеобразовательной школы в 2007 г. пройдет внешнюю независимую оценку знаний в форме тестирования

В этом году каждый третий выпускник общеобразовательной школы пройдет внешнюю независимую оценку знаний в форме тестирования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского центра оценки качества образования, доктор педагогических наук Игорь ЛИКАРЧУК.

То есть, в 2007 году количество участников внешней независимой оценки составит 120 тысяч. Они будут сдавать 240 тысяч тестов.

И.ЛИКАРЧУК рассказал, что внешняя независимая оценка будет происходить в такие сроки: 21 апреля - по украинскому языку, 28 апреля - по математике или истории (на выбор ученика). Кроме того, 25 апреля в Харьковской области вводится в пилотном режиме тестирование по физике, химии и биологии.

Внешняя оценка в 2007 году значительно отличается от прошлого года. Количество выпускников, которые будут принимать участие во внешней независимой оценке, выросло до 120 тысяч по сравнению с 40 тысячами прошлогодних участников. В этом году будут работать четыре технологические линии по обработке тестовых тетрадей в четырех регионах: Киевском, Львовском, Донецком и Харьковском. Изменено содержание тестовых заданий и увеличено время на их выполнения. Так, количество заданий по истории увеличено с 60 до 65, соответственно время, отведенное на выполнение тестовых заданий по этому предмету, продлено с 90 до 180 минут. Предприняты еще более жесткие меры безопасности, что делает невозможной утечку информации о содержании тестовых заданий.

Результаты прохождения внешней независимой оценки ученики смогут получить по месту обучения с 1 до 20 июня. Эти результаты будут засчитываться как государственная итоговая аттестация.

Выпускники 2007 года, которые изъявят желание поступить в высшие учебные заведения, будут подавать сертификат с результатами внешней оценки. Эти результаты будут засчитываться высшими учебными заведениями как вступительные экзамены.

Впервые в Украине появились высшие учебные заведения, которые отказались от вступительных экзаменов. Для вступления, скажем, во Львовский национальный университет им. И. Франко выпускники заведений образования города Львова и Львовской области будут подавать лишь сертификаты Украинского центра оценки качества образования.

Также, по словам И.ЛИКАРЧУКА, центр планирует в ближайшее время предложить Министерству образования и науки утвердить сбалансированную модель внешней независимой оценки знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений. Центр предлагает ввести обязательное тестирование для выпускников в два этапа. В 2008 году центр планирует охватить всех выпускников сдавать тесты.

А уже в следующем, 2009 году, все выпускники общеобразовательных учебных заведений будут сдавать два обязательных теста за курс средней школы – украинский язык, и на выбор – математика или история. Также, для тех, кто захочет поступать в вузы, будут предложены дополнительно еще четыре-пять тестов, которые необходимы для вступления в то или иное высшее учебное заведение. И.ЛИКАРЧУК не исключает, что даже обязательные тесты для абитуриентов будут разного уровня сложности – в зависимости от требований вуза.

Это, по его словам, позволит отказаться от государственной итоговой аттестации в существующем виде и отказаться от существующей вступительной кампании в вузы.