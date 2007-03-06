Комиссия по реформированию СБУ утвердила концепцию реформирования службы - Кинах

Комиссия по реформированию Службы безопасности Украины утвердила концепцию реформирования службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ.

По его словам, сегодня соответствующая комиссия, которая была создана указом Президента, завершила подготовку концепции реформирования СБУ.

А.КИНАХ также отметил, что концепция практически единогласно была утверждена, и после доработки будет вынесена на утверждение Президентом.

По словам А.КИНАХА, концепция предусматривает реформирование СБУ в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он отметил, деятельность СБУ будет направлена, в первую очередь, на защиту политических и экономических интересов Украины.

Также, по словам А.КИНАХА, деятельность СБУ будет направлена на контрразведывательные мероприятия.

Он также сообщил, что реформирования будут происходить поэтапно, начиная с совершенствования правовой базы работы СБУ.

По словам председателя профильного комитета парламента, комиссия будет предлагать на ближайшем заседании СНБО рассмотреть проект концепции и принять окончательное решение.

При этом А.КИНАХ объяснил, что после решения СНБО концепция должна быть утверждена указом Президента.

Отвечая на вопрос журналистов, А.КИНАХ также отметил, что необходимо не допустить политизации СБУ. По его словам, работа службы должна быть больше подконтрольна институтам гражданского общества.