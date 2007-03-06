14-15 апреля в Киеве пройдет отборочный тур конкурса молодых исполнителей ”Новая волна”

14-15 апреля в Киеве пройдет отборочный тур международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер Дмитрий КЛИМАШЕНКО, возглавляющий компанию DK Music production. Эта компания стала эксклюзивным представителем проведения национального отборочного тура в Украине конкурса "Новая волна".

По словам Д.КЛИМАШЕНКО, заявку на участие в конкурсе могут присылать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Обязательным является наличие фонограммы и фотографий или же видиоролик. При этом, организатор отборочного тура подчеркнул, что претенденты могут не иметь специального музыкального образования.

В течении двух дней жюри в составе гостей из России - режиссера конкурса Александра РЕВЗИНА, музыкального продюсера конкурса Евгения ОРЛОВА, генерального директора конкурса Александра РУМЯНЦЕВА, от Украины - Д.КЛИМАШЕНКО, а так же других украинских исполнителей – кандидатуры, которых еще определяются, прослушает от 100 до 150 человек. Из них будут отобраны 3-4 человека, которые поедут на полуфинал в Россию. Сам конкурс традиционно пройдет в Юрмале (Латвия) с 25 по 30 июля 2007 года. Все дни телекомпании "1+1" в Украине, "РТР" в России, "РТР-Планета" и европейские телеканалы будут транслировать происходящее на конкурсе во многие страны мира. В работе жюри и в качестве наблюдателей будут принимать участие представители самых влиятельных рекординговых и продюсерских компаний. По итогам конкурса участники "Новой волны" смогут получить предложения от мировых лейблов, даже не войдя в число призеров. Что же касается победителей конкурса "Новая волна", то их ожидает призовой фонд в размере 100 000 долларов и традиционный специальный приз от Аллы ПУГАЧЕВОЙ в размере 50 000 долларов.