БЮТ с 12 марта опять будет проводить собрания инициативных групп по проведению референдума о недоверии Черновецкому

С 12 марта Блок Юлии Тимошенко опять начнет проводить в Киеве собрания инициативных групп для организации проведения референдума по вопросу выражения недоверия мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Киевской городской организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА.

По его словам, нынешняя ситуация в Киевской городской государственной администрации выгодна чиновникам, которые обогащаются за счет киевлян. А.СЕМИНОГА считает, что единственным выходом из этой ситуации является проведение референдума и лишение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО полномочий мэра столицы.

А.СЕМИНОГА напомнил, что КГГА уже отказывала Блоку Юлии Тимошенко в регистрации инициативных групп по организации проведения референдума по этому вопросу. БЮТ считает отказ незаконным, а поэтому обратился в суд с требованием обязать КГГА провести регистрацию.

А.СЕМИНОГА отметил, что, начиная с 12 марта, БЮТ опять начинает проводить общие собрания инициативных групп. По его словам, на сегодняшний день уже сформировано свыше 30 таких групп во всех районах Киева.

При этом он добавил, что на собрания будут приглашены не только представители горгосадминистрации, но и представитель Министерства юстиции, чтобы потом у них не было претензий к процедуре проведения таких собраний. «Мы убеждены, что референдум обязательно состоится», – подытожил А.СЕМИНОГА.

Как сообщал УНИАН, Киевская горгосадминистрация 16 февраля отказала инициативной группе по проведению местного референдума в Киеве, избранной 26 января текущего года при поддержке БЮТ. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации объяснила, что инициативная группа не зарегистрирована в связи с несоответствием поданных документов требованиям Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

БЮТ назвал безосновательным и некомпетентным отказ столичной власти зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.