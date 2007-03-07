Радиостанция «Европа FM» призывает граждан сознательно выбирать представителя Украины на «Евровидение 2007»

Радиостанция «Европа FM» в рамках акции «Нет - Евросердючке!» призывает граждан сделать сознательный выбор представителя Украины на фестиваль «Евровидение 2007».

С таким обращением на пресс-конференции в УНИАН выступил программный директор радиостанции «Европа FM» Александр ЛИРЧУК.

Он подчеркнул, что 9 марта следует проголосовали так, чтобы нам потом с вами не было стыдно перед своими потомками”.

По его словам, возможный претендент от Украины на «Евровидение” Верка Сердючка – это “образец постсоветского “совкового” искусства”.

А.ЛИРЧУК отметил, что среди представленных претендентов на участие в конкурсе есть “много таких, которые могли бы, по крайней мере, занять пятую, шестую, десятую позицию, но нам было бы не стыдно и не противно смотреть на все то, что будет на сцене”.

“Сердючка имеет все шансы занять первое место, но нужна ли нам такая победа?”, - добавил он.

А.ЛИРЧУК также отметил, что большинство концертов Верка Сердючка дает в России и занимает там третье место по размеру гонораров. "А это о чем-то говорит, не так ли?", - сказал он.

В свою очередь, продюсер утреннего шоу «Европа камеди FM» Юлия ВЛАДИНА отметила, что “мы не хотим, чтобы таким зрелищем Украина поразила Европу”. “Мы воспринимаем Андрея ДАНИЛКА как талантливого актера, но так представлять нас в музыкальной области - это недопустимо”, - добавила она.

В частности, А.ЛИРЧУК отметил, что “мы не хотим, чтобы нас, украинцев, потом сравнивали с этим зрелищем”.

Кроме того, участники пресс-конференции привезли с собой макет Верки Сердючки, чтобы “еще раз напомнить как это будет выглядеть на сцене”.

Также участники пресс-конференции сообщили, что сегодня вечером этот макет будет публично сожжен.

Как известно, окончательный отбор представителя Украины на “Евровидение” состоится 8-9 марта путем SMS-голосования в прямом эфире Первого Национального канала.

Как сообщал УНИАН, из 18 претендентов на участие в конкурсе было выбрано 8 кандидатур (Юрий ЛУКЬЯНЕНКО (GODO), Евгения ВЛАСОВА, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Елена ГРЕБЕНЮК, Андрей ДАНИЛКО (Верка Сердючка), группа «Не Ангелы», группа «Авиатор», Василий БОНДАРЧУК, с участием которых 9 марта в прямом эфире Первого национального канала состоится концерт.