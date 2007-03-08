Завтра в Киеве “Просвита” проведет праздничный митинг по случаю годовщины со дня рождения Тараса Шевченко

Завтра в Киеве Всеукраинское общество “Просвита” проведет праздничный митинг по случаю 193-годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель “Просветительства” Павел МОВЧАН, митинг начнется в 11.00 возле памятника Т.Шевченку.

По его словам, на митинге запланировано принять заявление национально-патриотических сил Украины. В документе будет звучать призыв к руководителям партий, движений и общественных организаций объединить усилия во имя сохранения и развития Украины.

Также участники митинга будут требовать от исполнительной, законодательной и судебной власти “прекратить нарушение политических, экономических, культурных и языковых прав украинцев”.

“Прекратить ограбление с помощью повышения налогов, остановить фронтальное наступление на украинский язык и культуру, усиление русификации”, – сказано в проекте заявления.

Кроме этого, в документе содержится призыв “давать решительный отпор внешним посягательством на национальную целостность и суверенитет Украины”.

Также национально-патриотические силы будут требовать объявить мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА персоной нон-грата в Украине.