Всеукраинский фонд «Соборность» благодаря программе «Дар жизни» помог 570 детям, больным врожденными пороками сердца

Всеукраинский благотворительный фонд «Соборность», инициатором создания которого в 1998 году была первый председатель Конгресса украинских националистов Слава Стецько, благодаря программе «Дар жизни» помог 570 детям, больным врожденными пороками сердца.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель фонда «Соборность» Степан БРАЦЮНЬ.

По его информации, как свидетельствует статистика, ежегодно в Украине рождается 6-7 тысяч детей с врожденными пороками сердца.

«Если им своевременно не оказать кардиохирургическую помощь, то от 40% до 70% этих детей могут умереть на первом году жизни», - отметил С.БРАЦЮНЬ.

В то же время он добавил, что 97% детей с пороками сердца, которые были своевременно прооперированы, становятся физически полноценными.

По словам С.БРАЦЮНЯ, финансирование программы происходит преимущественно «украинскими националистами» из США, Канады и Австралии, которые в свое время были вынуждены уехать из Украины и до сих пор живут за границей.

В свою очередь руководитель программы «Дар жизни» Леся БРАЦЮНЬ отметила, что программа деятельности с начала ее внедрения была сосредоточена на детях Киева и со временем распространялась на регионы, в частности Тернопольскую, Харьковскую, Одесскую области.

Как сказала Л.БРАЦЮНЬ, с помощью инвестиций в программу и привлечения за предоставленные средства врачей в регионах Украины были обследованы дети, которые нуждались в немедленном хирургическом вмешательстве, имея серьезные пороки сердца.

Участники пресс-конференции выразили сожаление по поводу того, что в Украине уделяется слишком мало внимания, в том числе средств, для лечения детей, страдающих серьезными болезнями сердца.

Отвечая на вопрос журналистов, участники пресс-конференции сказали, что, несмотря на немалые усилия, они не могут из-за ограниченности спонсорских средств покупать дорогую кардиохирургическую аппаратуру, поэтому, по их мнению, более существенной деятельностью является оказание непосредственной помощи отдельно взятым людям.

Сегодня исполняется 4 года со дня смерти С.Стецько. Как сказал С.БРАЦЮНЬ, 14 мая фонд «Соборность» планирует установить ей памятник на Байковом кладбище в Киеве.