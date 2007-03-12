Руководство «Агроэкспорта» считает, что отмена решения о ликвидации компании позволит соблюсти интересы ее кредиторов

Руководство ОАО «Агроэкспорт» считает, что отмена решения о ликвидации компании позволит соблюсти интересы всех ее кредиторов.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Наблюдательного совета компании «Агроэкспорт» Геннадий ЖИЛЬЦОВ.

Как сообщается в пресс-релизе «Агроэкспорта», переданном агентству УНИАН, в марте 2006 года ОАО «Агроэкспорт» было признано банкротом. К маю п.г. кредиторы компании подали ликвидатору претензии по взысканию долгов на сумму около 31 млн. долл. При этом активы ОАО «Агроэкспорт» на соответствующую сумму находились в залоге у банков-кредиторов. В декабре 2006 года Николаевский областной хозяйственный суд признал единственным кредитором компании фирму «Основа» (г. Луганск).

При этом, по информации Г.ЖИЛЬЦОВА, данная компания не имела хозяйственных отношений с «Агроэкспортом». Как сообщил он, решением суда все имущество фирмы-банкрота, в том числе и находящееся в банковском залоге, было передано «Основе». Отмечается, что при этом были нарушены законные интересы «ТАС-Комерцбанка», банка НРБ, ОТП банка и ряда других кредиторов «Агроэкспорта». По информации Г.ЖИЛЬЦОВА, в результате этого решения банки понесли потери в размере более 31 млн. долл.

На сегодня, по сообщению Г.ЖИЛЬЦОВА, решение Николаевского хозсуда находится на обжаловании в Высшем хозяйственном суде.

Г.ЖИЛЬЦОВ заявил, что решения судов, по которым было передано имущество «Агроэкспорта», незаконны. На вопрос относительно оспаривания указанных решений судов Г.ЖИЛЬЦОВ сказал: «… теперь уже будет ассоциация банков это делать, и думаю, что имущество «Агроэкспорта» вернут назад…». Глава Набсовета компании выразил надежду, что «банки наведут порядок». Он подчеркнул, что отмена решения о ликвидации «Агроэкспорта» позволит соблюсти интересы всех кредиторов компании.

Г.ЖИЛЬЦОВ надеется, что следственная комиссия, созданная при МВД по требованию Ассоциации банков, расследует не только захват имущества «Агроэкспорта», но и махинации, которые привели к разорению компании.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация украинских банков (АУБ) и девять банков подписали Меморандум “Об объединении усилий коммерческих банков в части защиты их законных прав и интересов как кредиторов”. Документ подписали девять коммерческих банков, среди которых: ЗАО “Агробанк”, ЗАО “Донгорбанк”, ЗАО “Банк НРБ”, ЗАО “ОТП Банк”, ЗАО “Банк Петрокомерц - Украина”, “Райффайзен Банк Аваль”, АБ “Банк регионального развития”, АКБ “ТАС-Комерцбанк” и АКБ “Форум”.

Как сообщил заместитель директора юридического департамента АУБ Валерий ВОЛКОВ, в феврале 2007 года в Ассоциацию обратились АКБ "ТАС-Комерцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ЗАО "Банк НРБ", "ОТП Банк", ЗАО "Банк Петрокомерц - Украина", которые являются членами АУБ, за защитой своих прав, «нарушенных незаконными действиями должностных лиц органов местной власти, Хозяйственного суда Николаевской области, ликвидатора ОАО "Агроэкспорт" и других лиц, причастных к банкротству и ликвидации ОАО "Агроэкспорт"».

По словам В.ВОЛКОВА, в результате незаконных действий указанных лиц коммерческие банки и другие юридические и физические лица, которые являются кредиторами ОАО "Агроэкспорт", были искусственно лишены возможности вернуть предоставленные банками ОАО "Агроэкспорт" кредитные средства, в том числе за счет стоимости залогового имущества ОАО "Агроэкспорт", которое было незаконно передано в собственность посторонним коммерческом структурам.

В Ассоциации надеются, что подписание Меморандума повысит внимание к вопросу защиты прав и интересов кредиторов со стороны органов власти и обеспечит защиту и восстановление прав банков, нарушенных в ходе производства по делу о банкротстве должника ОАО “Агроэкспорт”.

Меморандум предусматривает создание специальной рабочей группы во главе с АУБ, при участии всех банков-кредиторов, права которых нарушены в ходе производства по делу о банкротстве ОАО “Агроэкспорт”.

Справка УНИАН. ОАО "Агроэкспорт" было создано в 1998 г. и являлось одним из крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур. В 2002 году «Агроэкспорт» экспортировал более 1 млн. тонн зерновых, что составляло около 11% от объема всего отечественного экспорта. Активы фирмы оценивались в 100 млн. долл.

В марте 2006 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ОАО "Агроэкспорт" по иску иск ООО "Астон-Индастриал".