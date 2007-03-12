Руководитель Украинского Реестрового казачества выступает против объединения всех казацких организаций

Руководитель Украинского Реестрового казачества (УРК), член-корреспондент НАН Украины, профессор Анатолий ШЕВЧЕНКО заявляет о невозможности и нецелесообразности объединения всех казацких организаций, в то же время призывая их к единению.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, на сегодня в Украине зарегистрированы 29 казацких организаций.

“Я серьезно занимался вопросом объединения всех казацких организаций. Мне это было поручено еще бывшим Президентом Украины Леонидом Данииловичем (КУЧМОЙ). Но после двух лет работы я ответил, что объединение невозможно и ненужно”, - сказал он.

Как объяснил А.ШЕВЧЕНКО, казаки объединились в организации “вокруг своих атаманов”, и каждая из них занимается определенным родом деятельности в интересах своего государства.

“Если, например, я научный работник, то возле меня больше научных работников, ректоров. Если атаман - предприниматель или занимается охранной деятельностью, возле него собираются в большинстве своем именно такие люди. Они все заняли свои ниши и зачем их объединять?.. Если взять, например, армию, то там есть пехота, ракетчики, военно-морские силы – они нормально работают и составляют нашу армию. Пусть так и казачество. Они занимаются охранной деятельностью – пусть занимаются, образованием – пожалуйста... То есть так разделилось украинское казачество, и его не нужен объединять”, - считает А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, созданный при Президенте Украины Совет Украинского казачества, который должен был бы работать на единение, своей бездеятельностью разъединяет казацкое движение, что может привести к потере казацкой идеи в Украине.

“К величайшему сожалению, там есть какие-то проблемы в работе. И если до создания Совета было 19 казачества, то сегодня их уже 29. То есть, Совет не смог консолидировать людей, а наоборот, казачество только распылил”, - сказал он.

По убеждению А.ШЕВЧЕНКО, казачество Украины должно прежде всего заботиться о возрождении традиций народа, его духовности, патриотизма, славы и чести. С этой целью УРК организует ряд мероприятий, в частности, проводит лекции, выпускает тематические монографии, печатает учебники, проводит работу с молодежью. Организация охватывает практически все области Украины. Кроме того, создан приют в Макеевке Донецкой области для беспризорных детей, где сейчас воспитывается 800 человек.

Это мнение поддержал участник пресс-конференции, руководитель Казачества Запорожского Дмитрий САГАЙДАК. Он сообщил, что его общественная организация также готова взять на себя ответственность за работу в направлении возрождения патриотизма и духовности народа Украины.