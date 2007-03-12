ЧСЗ собирается оспорить в суде акт последней проверки Фондом госимущества выполнения договора купли-продажи завода

ОАО «Черноморский судостроительный завод» рассматривает возможность оспорить в суде акт последней проверки Фондом госимущества выполнения договора купли-продажи контрольного пакета акций завода, в соответствии с которым были обнаружены значительные нарушения выполнения инвестиционных условий купли ЧСЗ.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН и.о. председателя правления ОАО «Черноморский судостроительный завод» Алексей ЖИРЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований заявлять о нарушениях со стороны инвестора договора купли-продажи ЧСЗ.

Как отметила руководитель юридического отдела ЧСЗ Светлана ДОРОФЕЕВА, в составленном представителями ФГИ акте проверки содержится информация, которая не соответствует действительности. В частности, по ее словам, в акте проверки есть вывод Фонда госимущества о том, что инвесторы ЧСЗ не обеспечили безубыточную деятельность предприятия, в то время как ЧСЗ по итогам 2006 года получил прибыль в размере 861,3 тыс. грн.

Как отметила юрист, Фонд госимущества также не учел предоставленные ЧСЗ доказательства о том, что он погасил кредит, предоставленный коммерческими банками, в размере 13,5 млн. грн. По информации С.ДОРОФЕЕВОЙ, не были учтены Фондом и предоставленные ЧСЗ документы, подтверждающие выполнение коллективного договора.

По словам А.ЖИРЕНКО, «под предлогом проверки была сделана попытка провести PR-кампанию» против сегодняшних инвесторов ЧСЗ. Он также считает, что сегодняшняя ситуация вокруг ЧСЗ может быть связана с желанием некой финансово-промышленной группы «заполучить» ряд украинских судостроительных заводов.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с информацией Фонда госимущества, в ходе проверки проведенной на заводе в начале 2007 года установлено невыполнение покупателем ряда обязательств, в частности: обеспечение деятельности безубыточности; создание новых рабочих мест; выполнение условий коллективного договора, а также ряд других нарушений.

Кроме того, обнаружено, что пакет акций, проданный по договору, передан в залог без получения согласия Фонда государственного имущества Украины

Справка УНИАН. Фонд госимущества оспаривает в судах приватизационное соглашение с ОАО "Николаевская малотоннажная верфь" от 7 октября 2003 года из-за невыполнения покупателем условий соглашения.

На сегодняшний день данное дело рассматривается в Высшем хозяйственном суде Украины.

7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «ЧСЗ» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (впоследствии переименована на ОАО «Судмашпром»), которое контролируют бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ. Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи.

ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также проводит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование.

Более чем 80% продукции ЧСЗ экспортируется.