Руководство «Агроэкспорт» считает, что отмена решения о ликвидации компании позволит соблюсти интересы всех кредиторов компании

Руководство ОАО «Агроэкспорт» считает, что отмена решения о ликвидации компании позволит соблюсти интересы всех кредиторов компании. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил глава наблюдательного совета компании «Агроэкспорт» Геннадий ЖИЛЬЦОВ.

В пресс-релизе «Агроэкспорт», , сообщается, что в марте 2006 года ОАО «Агроэкспорт» было признано банкротом. К маю кредиторы компании подали ликвидатору претензии по взысканию долгов на сумму около 31 млн. долл. При этом активы ОАО «Агроэкспорт» на соответствующую сумму находились в залоге у банков-кредиторов. В декабре 2006 года Николаевский областной хозяйственный суд признал единственным кредитором компании фирму «Основа» (г.Луганск). При этом, по информации Г.ЖИЛЬЦОВА, данная компания не имела хозяйственных отношений с «Агроэкспортом». По словам Г.ЖИЛЬЦОВА, решением суда все имущество фирмы-банкрота, в том числе и находящееся в банковском залоге, было передано «Основе». Отмечается, что при этом, были нарушены законные интересы «ТАСС-Комерцбанка», банка НРБ, ОТР банка и ряда других кредиторов «Агроэкспорта». По информации Г.ЖИЛЬЦОВА, в результате этого решения банки понесли потери в размере более 31 млн. долл.

Г.Жильцов заявил, что передаче имущества «Основе» лично содействовал менеджмент крупнейшего кредитора «Агроэкспорта» - руководство Николаевской дирекции банка «Райффайзен Аваль». Руководителя этого отделения Сергея Прудкого Г.Жильцов неоднократно обвинял в участии в разорении и попытке рейдерского захвата «Агроэкспорта». По словам г-на Жильцова при тех тесных отношениях, которые связывают Николаевскую дирекцию банка «Райфайзен-Аваль» и городской совет Николаева, последний не мог в течении кратчайшего времени утвердить передачу имущества «Основе», если бы это не соответствовало интересам банка. Спешная ликвидация компании, по мнению Жильцова это попытка прекратить расследование финансового мошенничества, которое и привело к банкротству компании. В качестве подтверждения своих обвинений Г.Жильцов привел несколько других примеров рейдерской деятельности менеджмента Николаевского отделения «Райффайзен-Аваль», в частности было упомянуто приобретение контрольного пакета акций «Варваровского элеватора» и других предприятий Николаевской области. При этом г-н Прудкий отказался от возможности публично опровергнуть эти обвинения в прямом эфире. Усилия, которые предпринимает сейчас банк «РайффайзенАваль» по возвращению имущества, которое было у него в залоге и передано «Основе» Г.Жильцов назвал фикцией.

На сегодня, по сообщению Г.ЖИЛЬЦОВА, решение Николаевского хозсуда находится на обжаловании в Высшем хозяйственном суде. Г.ЖИЛЬЦОВ заявил, что решения судов, по которым было передано имущество «Агроэкспорта» незаконны. На вопрос оспаривания решения судов, по словам Г.ЖИЛЬЦОВА, «теперь уже будет ассоциация банков это делать и думаю, что имущество «Агроэкспорта» вернут назад…», - сказал он. Г.ЖИЛЬЦОВ выразил надежду, что «банки наведут порядок». Он подчеркнул, что отмена решения о ликвидации позволит соблюсти интересы всех кредиторов компании

Г.Жильцов надеется, что следственная комиссия, созданная при МВД по требованию Ассоциации банков расследует не только захват имущетсва «Агроэкспорта» «Основой», но и махинации которые привели к разорении компании, при этом он выразил уверенность, что за обеими эпизодами стоят одни и те же люди, в частности управляющий Николаевсой дирекции «Райффайзен –Аваль» Сергей Прудкий.

Ассоциация украинских банков (АУБ) и девять банков подписали Меморандум “Об объединении усилий коммерческих банков в части защиты их законных прав и интересов как кредиторов”. Документ подписали девять коммерческих банков среди которых: ЗАО “Агробанк”, ЗАО “Донгорбанк”, ЗАО “Банк НРБ”, ЗАО “ОТП Банк”, ЗАО “Банк Петрокомерц - Украина”, “Райффайзен Банк Аваль”, АБ “Банк регионального развития”, АКБ “ТАС-Комерцбанк” и АКБ “Форум”.

Как сообщил заместитель директора юридического департамента АУБ Валерий ВОЛКОВ, в феврале 2007 года в Ассоциацию обратились АКБ "ТАС-Комерцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ЗАО "Банк НРБ", "ОТП Банк", ЗАО "Банк Петрокомерц - Украина", которые являются членами АУБ, за защитой своих прав, «нарушенных незаконными действиями должностных лиц органов местной власти, Хозяйственного суда Николаевской области, ликвидатора ОАО "Агроэкспорт" и других лиц, причастных к банкротству и ликвидации ОАО "Агроэкспорт"».

По словам В.ВОЛКОВА, в результате незаконных действий указанных лиц коммерческие банки и другие юридические и физические лица, которые являются кредиторами ОАО "Агроэкспорт", были искусственно лишены возможности вернуть предоставленные банками ОАО "Агроэкспорт" кредитные средства, в том числе за счет стоимости залогового имущества ОАО "Агроэкспорт", которое было незаконно передано в собственность посторонним коммерческом структурам.