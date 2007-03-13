Экологи предупреждают о сокрушительных последствиях для заповедника “Кинбурнская коса” в случае вывода из его состава 1,5 тыс. га земель.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которую проводил председатель Национального экологического центра Украины, кандидат биологических наук Сергей ТАРАЩУК. В пресс-конференции также приняли участие лауреат Государственной премии в отрасли науки и техники, первый номинант Международной премии в защиту Черного моря, кандидат биологических наук Ярослав МОВЧАН и заместитель председателя Украинской народной партии, бывший министр экологии Украины Иван ЗАЕЦ.

С.ТАРАЩУК сообщил, что несмотря на принятое решение о создании на территории ныне существующего регионального ландшафтного парка “Кинбурнская коса” (существует с 1992 г. и охватывает всю территорию Кинбурнского полуострова в пределах Очаковского района Николаевской области) национального природного парка (должен быть создан с 2007 по 2009 гг. по закону Украины “О развитии Национальной экосети до 2015 года”), Николаевский облсовет на сессии 16 марта планирует рассмотреть проект решения о выводе значительной территории косы из заповедного фонда для продажи этих земель как инвестиционного ресурса.

При этом С.ТАРАЩУК отметил, что Кинбурн является на сегодняшний день «не уникальным, а типичным уголком Причерноморья” и в то же время единственным, сохранившимся на начало третьего тысячелетия. “Уникальный этот уголок, потому что он показывает нам, каким было Причерноморье, и, изучая его, сохраняя его, мы можем предпринимать какие-то шаги по сохранению, по воссозданию нашего Причерноморья и по восстановлению нашего Черного моря, что очень важно”, - сказал он.

В настоящее время, по информации С.ТАРАЩУКА, заповедные земли принадлежат лесхозу. На косе же проживают всего 800 человек. Это жители трех сел, которые, в основном, занимаются садоводством и рыболовством.

Согласно схеме зонирования регионального парка “Кинбурнская коса”, которую планируют утвердить за несколько дней депутаты Николаевского облсовета, планируется вывести с территории регионального ландшафтного парка около 1,5 тыс. га земли, а два земельных участка из зоны рекреационного развития выставить на продажу.

По словам Я.МОВЧАНА, в случае освоения этих территорий будет утерян естественный комплекс, а именно - уничтожены десятки видов растений и животных, занесенных в “красные” мировые, европейские, украинские списки, то есть будет уничтожена экосистемная функция этой территории. Кроме того, перераспределение земель является нарушением ряда законодательных актов как государственного, так и международного уровня, в частности, законов Украины о природозаповедном фонде, о растительном и животном мире, ряда ратифицированных Украиной международных конвенций - о биомногообразии, о мигрирующих видах животных, “бернской” о сохранении растений и животных. “Речь идет о невыполнении международных обязательств государства”, - подчеркнул Я.МОВЧАН .

В свою очередь, И.ЗАЕЦ отметил, что инвестиции, которые хотят получить местные власти после вывода 1,5 тыс. га земель с территории парка, - “это инвестиции по уничтожению уникальных уголков дикой природы, которые приведут к уничтожению природного ресурса, лишению перспективы украинской нации, лишению природной среды для здорового образа жизни”.

“Законы не выполняются, они “торпедируются”, и делается это ради личных интересов определенных представителей власти. Поэтому мы очень обеспокоены тем, что тот потенциал, который закладывался в начале этого тысячелетия, он сегодня не реализуется нашей властью, более того, разрушается”, - добавил экс-министр.

На сегодняшний день, по словам С.ТАРАЩУКА, только общественность противодействует “дерибану” заповедных земель на косе. В связи с этим участники пресс-конференции обращаются к соответствующим государственным и местным инстанциям с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить разрушения заповедных фондов страны.

Справка УНИАН. Кинбурнская коса - песчаная коса, занимает западную часть Кинбурнского полуострова, который омывается с севера Днепровско-Бугским лиманом, с запада — Черным морем, с юга - Ягорлицким заливом. Расположена на территории Очаковского района Николаевской области. Населенные пункты - села Васильевка, Покровка и Покровские хутора. Площадь - около 18 тыс. га.

В 1992 году по решению Николаевского облсовета территория косы получила статус регионально-ландшафтного парка «Кинбурнская коса» (465 видов растительности, 4710 представителей фауны - часть из них занесены в Красную и Зеленую книги Украины, в Европейский Красный список). Самый ценный вид растительности - орхидеи. Основной лесной массив - высаженная в 2-й половине XX века сосна. Также есть дуб, осина, ольха, уникальные рощи березы днепровской, ковыль. На территории косы - пресные и соленые озера (в последних водится кефаль), остатки турецкой крепости Кинбурн.