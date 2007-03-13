В Киеве 28-31 марта состоится 13-я международная выставка UITT 2007 - «Украина - путешествия и туризм»

28-31 марта в Международном выставочном центре в Киеве состоится 13-я международная выставка UITT 2007 - «Украина - путешествия и туризм», которая «вырастет в этом году на 20-25%».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании “Премьер Экспо” Александр ПЕРОВ.

По его словам, на самой большой туристической выставке в Украине будет представлено 60 стран, при этом значительно расширят свое присутствие Объединенные Арабские Эмираты, Турция, увеличится количество экспонентов из Италии, Китая, Чехии и Черногории, после долгого перерыва на выставке будет присутствовать национальный стенд Испании.

По словам О.ПЕРОВА, экспоненты представят новинки летнего сезона, в частности, в этом году они «делают удар» на SPA-курорты.

В то же время, новым разделом выставки станет экспозиция «Деловой туризм». В рамках выставки пройдет ряд презентаций, конференций, семинаров и пр.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор Национальной туристической организации Украины Виктор БЕЗВЕРХИЙ, площадь Национального стенда Украины в этом году «значительно увеличена», однако занимает 3-е место после объединенных стендов Турции и Греции. По его словам, в следующем году Украина «выступит с более весомым результатом», чему будут способствовать заложенные бюджете-2007 более 20 млн. грн. на рекламу туризма.

Он также отметил, что в 2007 году большая ставка сделана на въездной и внутренний туризм - количество участников от украинских регионов выросло на 20-25%.

В то же время, А.ПЕРОВ отметил, что выставка UITT будет несколько видоизменяться, что частично началось уже в этом году. По его данным, уже в 2008 году часть выставок, которые присутствуют в рамках UITT (в этом году это выставки «Отели и рестораны», франчайзинг и пр.), будут перенесены, и ставка выставки будет делаться на внутренний туризм. «В следующем году весь внутренний туризм будет находиться во 2-м павильоне, в котором также будет предусмотрен центральный вход на выставку, и оттуда, от этого ядра уже будут идти остальные «улицы»: Европа, Азия…», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 12-й Международной выставке UІTT 2006 - "Украина - путешествия и туризм" приняли участие 850 компаний из 40 стран.

Справка УНИАН. Выставка UІTT является членом Европейской Ассоциации туристических выставок (ЕЕTFA), Всемирной туристической организации (WTO), Туристической Ассоциации центрально-европейских стран (CECTA), Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (РАТА). Участники выставки: туроператоры, туристические агентства, национальные комитеты по туризму, отели, курорты, санатории, транспортные организации, музеи и выдающиеся места, экстремальный туризм, экотуризм, просвещенские программы, системы бронирования, информационные технологии, страховые услуги.

Компания "Премьер Экспо" входит в состав International Trade & Exhibitions (ITE) Group Plc, основанной в 1991 году с головным офисом в Лондоне. ITE Group Plc является общепризнанным лидером международного выставочного бизнеса и ежегодно организовывает 156 торговых выставок в 20 странах мира.