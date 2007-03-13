Ректор университета им. Шевченко отрицает возможное преобразование Института международных отношений в факультет

Ректор Киевского национального университета им. Шевченко Виктор СКОПЕНКО категорически опровергает слухи о возможном преобразовании Института международных отношений, который является структурным подразделением этого вуза, в факультет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"СКОПЕНКО не хочет этого делать, то есть преобразовывать институт в факультет", - сказал ректор, заверив при этом, что "никогда Ученый совет не рассматривал этот вопрос. Никто не делает попытки преобразовать институт (в факультет - УНИАН). Этого не произойдет".

По словам В.СКОПЕНКО, ИМО "является структурным подразделением" КНУ и "будет в структуре университета".

Ректор КНУ отметил, что он не видит необходимости в том, чтобы ИМО имел отдельный юридический статус, поскольку это противоречит Закону Украины "О высшем образовании".

"Если у института есть юридический статус, то этот институт должен иметь лицензию на подготовку студентов", - сказал В.СКОПЕНКО, добавив, что сегодня такой лицензией (на подготовку студентов в ИМО и других трех институтах, входящих в КНУ - УНИАН) владеет именно университет. А потому В.СКОПЕНКО спросил: "Для чего им юридическое лицо?" И сам ответил: "Оно им не нужно. Никакой институт в составе университета не имеет юридического статуса".

Отвечая на один из вопросов журналистов, который касался статуса руководителя ИМО Леонида ГУБЕРНСКОГО, В.СКОПЕНКО отметил: "Говорят, я очень не люблю директора? ...Он является директором института (а не проректором - УНИАН)". При этом ректор отметил, что с Л.ГУБЕРНСКИМ руководство университета в октябре прошлого года подписало контракт на пять лет. "Так, в чем меня упрекают?" - риторически спросил В.СКОПЕНКО.

В своих пояснениях по поводу ситуации вокруг ИМО В.СКОПЕНКО также коснулся темы принадлежности корпусов, в которых находится Институт международных отношений вместе с Институтом журналистики. По этому поводу он подчеркнул, что все эти помещения принадлежат КНУ, и никто и речи о якобы отчуждении корпуса в пользу Кабинета Министров Украины не вел. Кроме того, ректор добавил, что "на той территории, где находится институт, ничего строиться не будет". Единственное, о чем В.СКОПЕНКО сказал в связи с этим, руководство вуза собирается перестроить в учебный корпус старую пристройку, которая находится слева от основного корпуса института на ул. Мельникова.

В.СКОПЕНКО призвал воздерживаться от необоснованных обвинений в адрес руководства КНУ.