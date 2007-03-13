«Мега-Моторс» и ”Укрпромбанк” реализуют акцию по приобретению автомобилей Subaru в кредит

Официальный дилер автомобилей Subaru в Киеве и области - ООО «Мега-Моторс» совместно с КРУ ООО "Укрпромбанк" и ЗАО "Финансовая группа "Страховые традиции" внедрили новую программу приобретения автомобилей Subaru в кредит "Звездная весна".

Об этом сообщил директор ООО «Мега-Моторс» Павел КУЗЬМИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, согласно условиям программы "Звездная весна", кредиты на приобретение автомобилей Subaru (весь модельный ряд) будут предоставляться на следующих условиях: срок кредитования – до 7 лет, первоначальный взнос - от 0%, проценты за пользование кредитом - от 8% до 10,5% годовых в валюте (в зависимости от срока кредитования), страхование автомобиля КАСКО - 6,5% стоимости автомобиля.

Также П.КУЗЬМИН сообщил, что акция продлится до 31 мая 2007 года.

Как сообщал УНИАН, ООО «Мега-Моторс» в 2006 году увеличило продажи новых автомобилей Subaru различных модификаций на 78,2%, или на 669 штук, по сравнению с 2005 годом, до 1525 штук.

Справка УНИАН. Компания «Мега-Моторс» является соучредителем дистрибьюторской компании Subaru Ukraine, в основные задачи которой входит: борьба с серыми дилерами, контроль качества обслуживания и соблюдения маркетинговой политики, а также укрепление имиджа марки Subaru.

ООО «Мега-Моторс» в качестве официального авторизированного импортера с 1998 г. представляет на украинском автомобильном рынке автомобили японской марки Subaru.