Белорусская оппозиция рассматривает вариант проведения своего конгресса на территории Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий ЛЕБЕДЬКО.

По его словам, планируется, что Конгресс объединенных демократических сил Беларуси состоится весной этого года. Он добавил, что есть некоторые проблемы с его организацией, однако они носят технический характер. По словам А.ЛЕБЕДЬКО, Беларусь является уникальной страной в том смысле, что для проведения такого мероприятия необходимо официальное разрешение власти, но оно до сих пор не получено. В связи с чем А.ЛЕБЕДЬКО отметил, что сейчас “прорабатывается возможность” проведения конгресса на территории Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно расхождений среди лидеров оппозиции, А.ЛЕБЕДЬКО сказал, что оно лишь одно – или стоит избирать единого лидера на конгрессе. Он считает, что у представителя оппозиции есть шансы на победу на выборах, поскольку, по его информации, около 50% белорусов не определилось, кого они поддерживают: власть или оппозицию.

А.ЛЕБЕДЬКО отметил, что 2008 год, когда состоятся парламентские выборы, может стать началом окончания эры нынешнего Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО. В то же время, по словам оппозиционера, сам А.ЛУКАШЕНКО не исключает варианта “преемственности власти” во время президентских выборов 2011 года. А.ЛЕБЕДЬКО рассказал, что А.ЛУКАШЕНКО назначил своего сына куратором всех силовых ведомств Беларуси, постепенно готовя его таким образом к возможному избранию на должность Президента. Однако, по мнению А.ЛЕБЕДЬКО, такой вариант маловероятен, поскольку “Беларусь не является страной Средней Азии” и белорусы вряд ли согласятся с таким вариантом развития событий.