Секретарь Донецкого горсовета Левченко настаивает, что в Украине единственным государственным языком должен быть русский

Гражданин Украины, секретарь Донецкого горсовета, член Партии регионов Николай ЛЕВЧЕНКО настаивает, что в Украине единственным государственным языком должен быть русский язык.

Об этом М. ЛЕВЧЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что высказывает свою личную позицию, которая не является позицией Партии регионов.

“Я говорю как гражданин Украины, я не озвучиваю позицию Партии регионов”, -сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

“Это мое мнение, что в Украине должен быть один русский язык государственный, потому что незачем создавать и формировать другой. Возможно, будет найдена такая формула, при которой украинский язык будет региональным, скажем, во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. Может, в Виннице будет какой-то другой язык, ближе к суржику, во Львове более ополяченный язык”, - добавил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он напомнил, что официальная позиция Партии регионов состоит в том, что в Украине должно быть два государственных языка. Н.ЛЕВЧЕНКО отметил, что “это его политическая гипотеза, это признак того, что ведется дискуссия, поиск решения” о государственном языке в Украине.

По мненю Н.ЛЕВЧЕНКО, вопрос о статусе русского языка в Украине касается окончательного укрепления украинской государственности. “На мой взгляд, она сегодня сформирована максимум на 70%, мы имеем огромную проблему - это разделение Украины на две части по языковой проблеме в первую очередь”, - сказал он.

Также Н.ЛЕВЧЕНКО считает, что предоставление русскому языку статуса государственного снимет претензии Москвы относительно ущемления русского языка в Украине. “Государственный русский язык выбьет этот политический козырь у России”, - сказал он.

В предоставлении русскому языку статуса государственного Н.ЛЕВЧЕНКО видит “прорыв в мировую цивилизацию, возможности бизнеса, развитие науки”.

Н.ЛЕВЧЕНКО утверждает, что сегодня много украинских ученых уезжает из страны, в первую очередь в Москву, из-за проблемы с русским языком. “Вся наша наука сформирована и создана в советский период и она вся на русском языке. Русский язык как государственный снимает вопрос об утечке мозгов из страны”, - считает он.

По словам Н.ЛЕВЧЕНКО, у простых людей в центральном, восточном и южном регионах нет времени на изучение украинского языка.

“Шахтерам в Донецке некогда учить украинский язык. Он вылез из шахты, смена закончилась, ему нужно поесть, выспаться, решить все семейные проблемы, шахтеру некогда учить украинский язык”, - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он подчеркнул, что не может сказать, что кто-то запрещает русский язык в этих регионах. При этом Н.ЛЕВЧЕНКО отметил, что после того, как на сессии Донецкого горсовета было принято решении о придании русскому языку статуса регионального, последовал протест прокуратуры и постановление суда, которые отменили решение сессии.

Он также выразил готовность профинансировать словарь технических терминов на украинском языке.

“Пришлите мне проект этого технического словаря на украинском языке, я найду деньги и профинансирую его издание”, - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

После пресс-конференции возле агентства УНИАН Н.ЛЕВЧЕНКО был облит кефиром. На вопрос корреспондента УНИАН, кто это сделал, он ответил: «Я не знаю. Это за то, что я защищаю русский язык».

Как сообщал УНИАН, Н.ЛЕВЧЕНКО ранее заявлял, что украинский язык является только языком ”фольклора и анекдотов”, непригодным для науки и других сфер современной жизни, и что в будущем в Украине будет один государственный язык – русский.

При этом советник премьер-министра Украины Анна ГЕРМАН назвала провокационным заявление Н.ЛЕВЧЕНКО об украинском языке. Осудил высказывание своего однопартийца и народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ, отметив, что “это пещерный шовинизм, это элементарное тупое хамство”.

Кроме того, УРП “Собор” 22 февраля обратилась к премьер-министру Украины и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием объяснить, отражают ли заявления некоторых его однопартийцев об украинском языке официальную позицию Партии регионов.