Дизайнеры Пако Рабанн и Вероника Жанви планируют в октябре 2007 г. представить совместную коллекцию женской одежды

В октябре этого года французский дизайнер Пако РАБАНН и украинский - Вероника ЖАНВИ планируют представить совместную коллекцию женской одежды под торговой маркой «Veronika Jeanvie & Paco Rabanne».

О своих планах на совместное сотрудничество дизайнеры сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как рассказал П.РАБАНН, с В.ЖАНВИ они познакомились около двух месяцев назад в Париже благодаря общим знакомым. Вчера он прилетел в Киев по приглашению украинского модельера на показ ее коллекции «Этномания» и остался в восторге от ее работ.

«Мое знакомство с Вероникой ЖАНВИ было для меня открытием. Ее вчерашнее вечернее дэфиле, котрое я видел, начинается с показа испанских национальных одежд. Я испанец! Для меня это было очень светлым сюрпризом, потому что ЖАНВИ на сегодняшний день уже стилист интернациональный. Работы, которые были представлены, были от кутюр, потому что они идеальные в плане как они раскроены, как выбран цвет. Это очень элегантная коллекция», - поделился впечатлениями французский модельер.

Со своей стороны В.ЖАНВИ сказала, что считает приезд П.РАБАННА для себя очень значимым. Относительном планов о сотрудничестве она рассказала, что сейчас работа над проектом создания совместной коллекции в процессе всего лишь обсуждения. «Планы есть, мы об этом говорим, мы над этим будем работать», - сказала дизайнер.

Отвечая на вопрос журналистов, как П.РАБАНН видит совместную работу, он подчеркнул, что «точка соприкосновения идет в том плане, чтоб помочь Веронике ЖАНВИ стать интернациональной дизайнершей, которая представляет Украину, как например Коко Шанель, которую знает вся планета».

«Это ее разработки, ее рисунки, ее гениальные идеи, ее чувствительность. Я туда не вмешиваюсь. Вопросы стиля решает Вероника ЖАНВИ. Она в этом вопросе не нуждается в моих советах. ЖАНВИ нуждается просто в правильном постановке, в правильном развитии, чтоб достичь мирового уровня», - сказал кутюрье.

Презентацию новой совместной коллекции осенью планируется представить в Киеве, Москве и Париже.