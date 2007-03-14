Покупатель Тернопольского аэропорта рассчитывает на 3 млн. грн. компенсации за убытки при приватизации предприятия

Австрийский инвестор, владелец частного предприятия «СЦ-сервис-Центр Стрый» Кристиан ЧЕРНЕР, который купил на аукционе в 2006 г. предприятие «Тернопольавиаавтотранс» (Тернопольский аэропорт), рассчитывает на компенсацию более 3 млн. грн. за убытки, понесенные им в результате нарушений при проведении приватизационного конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЧЕРНЕР сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что вложил в аэропорт чуть более 3 млн. грн. и в судебном порядке рассчитывает вернуть 10% (1 млн. грн.) от первоначальной стоимости аэропорта, уплаченные за участие в аукционе, 500 тыс. грн. - уплаченные в соответствии с законодательством в Пенсионный фонд и 1,5 млн. грн., потраченные на подготовку проекта развития аэропорта.

Как сообщила юрист инвестора Оксана БЕРКУТА, 13 февраля 2007 г. «СЦ-сервис-Центр Стрый» подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Львовского апелляционного суда оставить без изменения решение суда первой инстанции о разрыве договора купли/продажи аэропорта. Как она объяснила, иностранный инвестор требует не разрыва, а признания договора купли-продажи недействительным и выплаты компенсации за понесенные при этом убытки.

Как сообщалось, в данном деле суды 1-й и 2-й инстанций удовлетворили иски регионального Тернопольского отделения ФГИУ о разрыве договора купли/продажи. При этом региональное отделение требует от инвестора уплатить неустойку в размере 6,4 млн. грн. (20% стоимости объекта).

Как отметил К.ЧЕРНЕР, он надеется, что Высший хозсуд удовлетворит кассацию, и это станет окончательным решением в деле.

По словам адвоката, в случае, если решение суда будет не в пользу инвестора, «процедура позволяет обратиться в Международный арбитражный суд».

Как утверждает О.БЕРКУТА, при составлении договора купли-продажи были допущены серьезные нарушения. В частности, по ее словам, региональное отделение ФГИУ не могло быть продавцом, так как коммунальное предприятие, согласно законодательству, могут продавать органы приватизации, созданные местными органами власти. Кроме того, по ее словам, нарушением было то, что аукцион проводился в третий раз, а по законодательству объект приватизации не может быть выставлен на приватизацию более 2 раз без соответствующего на то разрешения уполномоченного органа.

Также инвестор отмечает, что были нарушены сроки составления договора - протокол о продаже аэропорта составлен в январе 2006 г., а договор подписан в июне. По данным О.БЕРКУТЫ, К.ЧЕРНЕР подписывал договор без юристов, поскольку не имел сомнений в честности проведения продажи.

Как отметил К.ЧЕРНЕР, он намеревался вложить в развитие аэропорта до 5 млн. евро инвестиций. При этом он сообщил, что в случае, если Тернопольский аэропорт опять будут продавать, он готов участвовать в конкурсе, если все проблемные вопросы будут решены и процедура будет соответствовать законодательству.

Как сообщал УНИАН, Тернопольский аэропорт с третьей попытки был продан 27 января 2006 года на аукционе за 32 млн. грн. Аукцион прошел в 12 шагов, во время которых цена аэропорта выросла с 9,989 млн. грн. до 32 млн. грн.

Официальное же соглашение о покупке объекта представители СП «Сервис-центр Стрый» подписали в июне, поскольку до этого времени продолжалась судебная волокита между региональным Фондом госимущества и исполнительной службой, которая после продажи аэропорта арестовала активы аэропорта из-за долгов.

В июле 2006 года владелец украинско-австрийского предприятия «Сервис-центр Стрый» К.ЧЕРНЕР обратился в суд с требованием расторгнуть договор с Тернопольским региональным отделением.

11 августа 2006 года встречное исковое заявление в Хозяйственный суд Тернопольской области (о расторжении договора купли-продажи) подало региональное отделение ФГИУ.

21 сентября 2006 года Хозяйственный суд Тернопольской области, рассмотрев дело по иску СП „СЦ - Сервис-Центр Стрый” (о признании договора купли-продажи недействительным) и встречное исковое заявление регионального отделения ФГИУ о расторжении договора купли-продажи Тернопольского аэропорта и взыскания штрафных санкций за неоплату (неустойку), вынес решение в интересах органа приватизации. Хозяйственный суд Тернопольской области обязал нового владельца аэропорта оплатить 6,4 млн. грн. (20% полной стоимости объекта).

5 октября 2006 года СП „СЦ - Сервис-Центр Стрый” обжаловало решение Хозяйственного суда Тернопольской области во Львовском апелляционном хозяйственном суде, который 23 января 2007 года вынес постановление, оставив решение Тернопольского хозяйственного суда без изменений. Апелляционную жалобу истца - не удовлетворил.