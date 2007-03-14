Представители Партии защитников Отчизны намерены подать в суд на Сивковича за обнародование ложной информации

Представители Партии защитников Отчизны намерены подать в суд на члена фракции Партии регионов Владимира СИВКОВИЧА за обнародование ложной информации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор ПЗО в Хмельницкой области Вадим КОРОГОДА.

Он рассказал, что недавно в эфире программы “5 копеек” на “5-м канале” В.СИВКОВИЧ, отвечая на заявление лидера ПЗО Юрия КАРМАЗИНА, сказал ему, что “нет никакой Партии защитников Отчизны, кроме тебя”.

В.КОРОГОДА отметил, что в действительности партия насчитывает около 100 тысяч членов по всей Украине, в частности, она достаточно многочисленно представлена в Хмельницкой области.

Теперь, по его словам, около 30 депутатов разных уровней от ПЗО в Хмельницкой области инициировали подписание заявления с требованием подать в суд на В.СИВКОВИЧА за обнародование заведомо неправдивой информации.

Также, по словам В.КОРОГОДЫ, члены ПЗО активно работают над разработкой модели экономического развития Украины. Он заметил, что за все годы независимости Украины такая модель не была выработана и она даже не обсуждалась.

Он выразил сожаление, что “над этим не думает не только нынешняя правящая коалиция, но и друзья, с которыми мы стояли на Майданах”.

В.КОРОГОДА призвал к дискуссии по выработке стратегии экономического развития Украины представителей всех политических сил, экспертов, специалистов.