США не обращались в Украину относительно расположения элементов ПРО - директор американского агентства ПРО

Директор американского агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Генри ОБЕРИНГ заявляет, что США не обращались в Украину относительно расположения на ее территории элементов ПРО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы не обращались в Украину с просьбой разместить у себя какие-то элементы ПРО. Запросы такого характера были адресованы только Чехии и Польше”, - сказал он.

Г.ОБЕРИНГ отметил, что в последние годы США очень обеспокоенны разработкой ракетных программ в Северной Корее и Иране. Он сообщил, что США уже развернули средства защиты своей территории от северокорейских ракет.

По словам Г.ОБЕРИНГА, США завершат в этом году работы по созданию радиолокационной станции или радару на территории Большой Британии, которые создадут первичные возможности защиты США от угрозы со стороны Ирана. “Мы завершим эти работы на протяжении следующих двух лет, когда в действие будет введена радиолокационная станция в Гренландии”, - сказал Г.ОБЕРИНГ.

Он также отметил, что на сегодняшний день не имеет защиты от новых угроз для европейских союзников и не имеет защиты для баз США, развернутых в этом регионе. “Мы очень обеспокоенны угрозой, исходящей со стороны Ирана, и теми акциями, к которым прибегает Иран”, - отметил Г.ОБЕРИНГ.

Он сообщил, что с целью защиты от иранской угрозы США осуществили анализ потенциальных траекторий ракетных пусков со стороны Ирана на Европу и США. “В результате мы пришли к выводу, что существует две страны, где наиболее оптимально было бы расположить противоракетные средства для противостояния этой угрозе”, - сказал он, добавив, что такими странами являются Польша и Чехия.

Г.ОБЕРИНГ сообщил, что недавно США получили разрешение на переговоры относительно расположения до 10 ракет-перехватчиков в Польше и радара сопровождения слежения в Чехии.

“Эти элементы ПРО могли бы защитить и страны Европы, и те американские силы, которые развернуты в странах Европы”, - добавил генерал-лейтенант.

Во время пресс-конференции в зал УНИАН вошли четверо представителей с флагом ПСПУ, которые произносили лозунги против НАТО. Их вывели из зала охранники агентства. Г.ОБЕРИНГ по поводу этого инцидента отметил, что он рад видеть, что демократия в Украине “жива и процветает”. “Мы полностью за то, чтобы по поводу этих вопросов происходили дебаты”, - прибавил он.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что размещение американских систем противоракетной обороны в Польше и Чехии будет способствовать безопасности всей Европы. Глава государства заметил, что системы ПРО в Восточной Европе – только шаг к созданию многополярного мира.

Против размещения американских систем ПРО в Польше и Чехии выступает Россия.