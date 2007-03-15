Популярный певец Виталий Козловский об участии во Всемирном конкурсе молодых исполнителей ”Эйлат-2007

Последнее время имя популярного певца Виталия Козловского, часто на слуху. Неожиданно отказавшись от борьбы в украинском отборочном туре конкурса "Евровидения" он собирается на другой конкурс, который обещает стать не менее популярным. На днях Козловский вернулся из Канн, где делал свою новую фото сессию и готовился к предстоящему Всемирному конкурсу молодых исполнителей "Эйлат-2007", что пройдет 22-23 марта в Израиле.

За призовые места и ценные подарки будут бороться конкурсанты из Украины, России, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Израиля и США. Нашу страну представят уже сумевший покорить сердца миллионов девчонок Виталий Козловский и начинающая звезда Наталья Волкова.

Проходить конкурс молодых исполнителей будет в два этапа. В первый день конкурсанты исполнят песню на языке своей страны, во второй – всемирный хит. Оба дня будут завершать грандиозные гала-концерты именитых гостей. В качестве же почетных гостей на фестивальной сцене появятся парни из популярного украинского трио "Х-Президенты", очаровательная Татьяна Недельская, зажигательная Руслана. От России приедут Наташа Королева, Лайма Вайкуле и Алексей Глызин, а Израиль представит скандально-известная Дана Интернэшнл!

Судить молодых конкурсантов будет авторитетное жюри, причем тоже международное: золотой аккордеон Украины Ян Табачник, стильная и экстравагантная Лайма Вайкуле, популярный израильский певец и композитор Цвика Пик, написавший для "Евровидения" нашему Александру Пономареву "Аста ла Виста", белоруске Анжелике Агурбаш песню "Покажи мне свою любовь", легендарный хит "Viva" для Даны Интернэшнл, перепетый Филиппом Киркоровым.

В прямом эфире на многомиллионную аудиторию Европы, Израиля, Австралии, США конкурс молодых исполнителей будет транслировать популярный телеканал "Израиль плюс". СМС-голосованием телезрители решат судьбу одного из номинантов и назовут имя счастливчика, которому достанется Приз зрительских симпатий. С Украинской стороны телевизионным партнером фестиваля "Эйлат-2007" станет "Первый национальный".

Всемирный конкурс молодых исполнителей в Эйлате обещает пройти с размахом и совсем скоро стать самым популярным в мире. Бюджет фестиваля – грандиозный, а огромная сцена, которая будет установлена на самом берегу Красного моря, претендует на место в книге рекордов Гиннеса! Кстати открытие фестиваля на земле обетованной было запланировано на ноябрь минувшего года, но из-за военного конфликта, организаторы были вынуждены перенести его. Приятно, что учредителями международного конкурса в Израиле стали именно акулы нашего украинского шоу бизнеса.

Приглашаем представителей СМИ, на пресс-конференцию, которая состоится 16 марта (в пятницу) в 13:30 в главном зале УНИАН, по адресу г. Киев, Крещатик, 4.

В пресс-конференции принимают участия: Конкурсанты от Украины:

Популярный певец -- Виталий Козловский,

Восходящая звезда Наталья Волкова

Соорганизаторы международного конкурса "Эйлат-2007":

Заслуженный деятель искусств Украины, руководитель "Укргосконцерта" -- Валерий Куцевалов,

Генеральный продюсер музыкального телеканала ОТВ -- Владимир Орлов

Аккредитация на пресс-конференцию E-mail: gromov_vv@mail.ru

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