Народный депутат Стасив выступает за создание в Украине фондов, которые бы осуществляли адресную помощь больным детям

Народный депутат Украины Любовь СТАСИВ выступает за создание в Украине благотворительных фондов, которые бы реально осуществляли адресную помощь больным детям.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Л.СТАСИВ, количество фондов с адресной помощью в Украине должно возрасти и должно контролироваться государственными органами власти.

Для аргументации своих слов она привела пример с семьей ИГНАТЕНКО, в которой двухлетняя девочка заболела раком. Для того чтобы ее вылечить, необходима сумма 165 тыс. евро.

По мнению Л.СТАСИВ, собрать такую сумму денег при отсутствии системы адресной помощи в Украине достаточно сложно. Тем не менее, благодаря усилиям, приложенным, прежде всего, родителями девочки на сегодняшний день благодаря отечественным и зарубежным меценатам удалось собрать более 100 тыс. евро.

Подробнее узнать, как можно помочь Софии ИГНАТЕНКО, можно на веб-сайте: help.is.ua.