ВСК ВР по расследованию избиения депутатов Киевсовета будет инициировать расширение своих полномочий для изучения нарушений в столице

Парламентская временная следственная комиссия по расследованию обстоятельств избиения депутатов в Киевсовете 7 декабря будет инициировать в Верховной Раде расширение своих полномочий.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель комиссии, член фракции “Наша Украина” Борис БЕСПАЛЫЙ.

По его словам, у комиссии есть некоторые материалы, например, по банку “Крещатик”, созданию “Киевэнергохолдингу”, но она не имеет полномочий для расследования нарушений по этим материалам. “Есть достаточно оснований, чтобы начать парламентское расследование, поскольку наносят ущерб киевской городской общине”, - сказал народный депутат.

Б.БЕСПАЛЫЙ обнародовал предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины о выяснении обстоятельств избиения депутатов во время сессии Киевсовета 7 декабря. Он напомнил, что комиссия была создана для выяснения этих обстоятельств, а также для расследования законности повышения тарифов.

Б.БЕСПАЛЫЙ утверждает, что милиция не организовала должным образом расследования дела о драке в Киевсовете. “Задачей комиссии было не только стимулировать органы внутренних дел и Генпрокуратуры расследовать это дело, но и защитить их от давления политиков”, - сказал он.

Депутат сообщил, что комиссия усилиями своих экспертов нашла и направила в прокуратуру фотографии людей, которые под видом депутатов проникли в Киевсовете и устроили драку. “Есть все основания надеяться, что совместными усилиями правоохранительных органов при контрольных функциях парламента и давлении общественности удастся это дело довести до конца, и виновные понесут ответственность”, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что расследование дела “тормозилось тем или иным образом”, и есть основания считать, что к этому преступлению причастны “отдельные руководители города”.

По словам Б.БЕСПАЛОГО, комиссия также рассмотрела вопрос правомерности постановлений о тарифах на жилищно-коммунальные услуги. “Мы пока остановилась на выводе, что точку в этом деле должен поставить суд”, - сказал депутат.

Он отметил, что предварительный отчет комиссии не подписал представитель СПУ Степан БУЛЬБА.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2006 года после драки в сессионном зале Киевсовета, который рассматривал вопрос об отмене новых коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ Владимир НАУМКО. Он из-за сильного удара в затылок потерял сознание. По словам В.НАУМКО, ударил его один из приглашенных гостей, спортивного телосложения, с депутатским значком. Также во время драки пострадал депутат из фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в зале таких неизвестных со значками депутатов районных советов было семь человек.

15 декабря Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов избиения неизвестными лицами депутатов Киевсовета во время сессии 7 декабря.

21 декабря заместитель прокурора Киева Владимир ГОГОЛЬ сообщил, что лица, избившие депутатов Киевсовета на сессии 7 декабря, объявлены в розыск. Он заверил, что они будут задержаны.