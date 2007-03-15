Чернобыльская организация профсоюзов заявляет об угрозе остановки работ в зоне отчуждения из-за недофинансирования

Чернобыльская территориальная организация профсоюзов заявляет об угрозе остановки работ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в связи с недостаточным государственным финансированием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член ЦК Атомпрофсоюза - председатель Совета Чернобыльской территориальной организации профсоюзов Николай ТЕТЕРИН.

По его словам, на сегодняшний день сложилась критическая ситуация с финансированием государственных специальных предприятий, осуществляющих работы в зоне отчуждения. В частности, по словам представителя профсоюза, на некоторых предприятиях уже 2 месяца не выплачивается заработная плата, предельно минимизированы расходы на индивидуальные средства защиты и лечебно-профилактическое питание.

«Средств защиты нет, о спецодежде уже забыли все. Ситуация абсолютно критическая», - сказал он.

Кроме того, по словам Н.ТЕТЕРИНА, госпредприятия накопили значительную задолженность за электроэнергию и газ. В частности, по состоянию на февраль т.г. долги за газ превысили 2 млн. грн.

Н.ТЕТЕРИН отметил, что при формировании бюджета на 2007 год правительство не учло положения Закона «О преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС», согласно которому в этом году на работы по ликвидации последствий аварии в расходной части бюджета необходимо было предусмотреть 120,4 млн. грн. Вместо этого в бюджет была внесена и утверждена сумма 93,8 млн. грн.

Н.ТЕТЕРИН отметил, что после проведения атомщиками в феврале акций протеста Министерство труда и МЧС пообещали предусмотреть при изменении госбюджета выделение дополнительного финансирования в фонд оплаты труда 23 млн. грн., а также на работы по ликвидации последствий 26 млн. грн. Между тем, по словам Н.ТЕТЕРИНА, данные средства не предусмотрены проектом изменений в госбюджет 2007 года.

«То есть, нам просто пообещали и еще раз обманули. С 93,8 млн. мы завалимся. Нам нужно будет уволить 30% персонала, мы не сможем работать. Полностью станет комплекс зоны отчуждения, работать при таком финансировании невозможно», - подчеркнул он.

Н.ТЕТЕРИН сообщил, что Чернобыльская территориальная организация профсоюзов намерена 30 марта пикетировать Кабинет Министров Украины и Верховную Раду с требованием увеличить финансирование работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС.

Справка УНИАН. В общей сложности в зоне отчуждения зарегистрировано 118 предприятий и организаций, в том числе 9 предприятий системы МЧС, которые осуществляют обязательные мероприятия по минимизации воздействия радиации на окружающую среду. Наиболее крупные - ГСП "Комплекс", ГСП "Техноцентр" и ГСП «Чернобыльлес».