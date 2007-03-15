Google объявляет конкурс среди студентов Украины на лучший бизнес-план

14 марта 2007 года компания Google объявила о начале всеукраинского студенческого конкурса на лучший бизнес-план. Целью данного конкурса является способствовать развитию Интернета и онлайн-бизнеса в Украине путем поддержки предпринимательских инициатив в стране, что является базовым принципом философии компании Google. Это первый студенческий конкурс такого рода, проводимый Google в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

Для участия в этом конкурсе студенты должны создать команды. Впоследствии участники этих команды должны совместно разработать бизнес-план нового Интернет-проекта, который со временем может быть запущен на украинском рынке.

“Мы считаем, что в Украине есть много талантливой молодежи, и мы хотим поощрить их для того, чтобы они смогли воплотить свои идеи в жизнь. Мы будем рады поддержать всех тех, кто разделяет взгляды Google. Это первый конкурс такого рода не только в Украине, но и во всем Европейском регионе”, – отметила Йонча Брунини (Yonca Brunini), директор по маркетингу компании Google по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке.

В конкурсе компании Google может участвовать любой студент, соответствующий требованиям конкурса – даже тот, у которого нет предпринимательской жилки. Заявки принимаются с 14 марта по 15 мая 2007 года включительно. Победители будут объявлены компанией Google 25 мая 2007 года. В конкурсе могут принимать участие только команды, состоящие из 2-4 студентов, которые учатся в Украине на последнем курсе бакалаврской или же магистерской программах (четвертый-шестой курсы). От одной группы принимается только один бизнес-план. Один и тот же человек не может быть участником двух и более команд.

Все участники первых трех команд-победительниц получат ценные подарки. За первое место каждый из команды-победительницы получит по ноутбуку; за второе место - карманные компьютеры; за третье место – видеокамеры.

Студенты, которые соответствуют всем критериям конкурса и желают принять в нем участие, должны сначала зарегистрироваться, отправив информацию о своей команде по адресу: competition@google.com. Письмо должно содержать ФИО каждого участника команды, название университета, факультет, год обучения и адрес электронной почты. Участникам будут предоставлены подробные инструкции о том, как подготовить свой бизнес-план. Окончательная заявка с проектом должна быть направлена по тому же электронному адресу.

Бизнес-планы могут быть написаны на любом из трех языков: украинском, русском или английском. Бизнес-план каждой команды должен в себе содержать:

- Подробное описание бизнес-идеи для B2C или B2B онлайн-сервиса.

- Анализ конкурентов на рынке.

- Стартовый капитал, требуемый для запуска бизнеса и для его поддержки.

- Модель получения дохода.

- Маркетинговый план.

Заявки должны быть поданы только в файлах формата .doc, созданных на основе специальной формы, предоставляемой компанией Google после регистрации. Все Ваши вопросы в связи с конкурсом задавайте по адресу competition@google.com.

Информация о Google

Инновационные технологи поиска, которые предлагает Google, дают ежедневно миллионам людей во всем мире доступ к информации. Фирму Google создали в 1998 году Ларри Пейдж и Сергей Брин – аспиранты университета Стенфорд. Теперь Google - это передовая Интернет-компания на мировых рынках.

Программы целенаправленной рекламы, предлагаемые Google, позволяют компаниям разных размеров получать видимые результаты, расширяя предложения Интернета для пользователей. Главный офис Google находится в Силиконовой Долине, другие офисы – по всей Америке, Европе и Азии.

Больше информации можно найти на сайте www.google.com.

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