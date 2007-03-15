В Украине пытаются установить систему «тотального контроля политических и имущественных прав граждан» - Ляпина

Народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция «Наша Украина») считает, что в Украине пытаются установить систему «тотального авторитарного контроля политических и имущественных прав» граждан.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению депутата, подобный контроль может быть установлен с появлением в Украине «Национального демографического Реестра», законопроект о создании которого внесен на рассмотрение Верховной Рады народным депутатом от Партии регионов Василием ГРИЦАКОМ.

Этот законопроект, по мнению К.ЛЯПИНОЙ, противоречит «десяткам, если не сотням нормативно-правовых актов Украины, а самое главное - не отвечает положениям Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматической обработки личных данных (1981г.) и Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета от 24.10.1995. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и свободы движения таких данных».

В частности, тревогу у К.ЛЯПИНОЙ вызывает то, что в документе присутствует статья, в которой говорится, что «с одной стороны, создается специальное подразделение МВД, которое вроде бы будет вести это (реестр – УНИАН), а с другой стороны, это подразделение может заключить договор с какой-либо структурой, в частности, с коммерческой, которая и будет выполнять функции администратора реестра. Кому не понятно, администратор - это тот, кто имеет прямой доступ к информации».

По словам К.ЛЯПИНОЙ, в Украине сейчас есть несколько реестров, однако нет ответа на вопрос, как информация из них используется и контролируется. «В Украине нет политики обращения, сбора и использования персональной информации о гражданах… К сожалению, персональная информация о гражданах не защищена», - заявила она.

Депутат считает, что на сегодняшний день в Украине прослеживается концентрация персональной информации и так называемого «бланкового бизнеса» - печать бланков строгой отчетности, прежде всего государственных бланков.

По ее словам, согласно контракту, подписанному между полиграфическим комбинатом «Украина» и консорциумом «ЕГАПС», под контролем консорциума «создана автоматизированная система контроля изготовления бланков документов на право собственности на транспортные средства, на производство и транспортировку наркотиков, на производство, ремонт и ношение оружия, реализацию подакцизных товаров и т.д.».

К.ЛЯПИНА заявила, что в большинстве цивилизованных стран рассматриваемая сфера находится под государственным контролем, а прибыль от реализации гражданами идентификационных документов является стабильным источником в бюджет. «В Украине ЕГАПС тоже развивалась по таким принципам. Однако нынешнее фактическое состояние ЕГАПСа требует объективной оценки и определения дальнейших направлений развития с учетом существующих нарушений, которые фиксируют правоохранительные и другие органы центральной власти и которые побудили Генпрокуратуру и МВД возбудить ряд уголовных дел», - заявляет К.ЛЯПИНА в контексте того, что законопроект В.ГРИЦАКА предусматривает ЕГАПС «в качестве главного рабочего сегмента для создания Национального демографического Регистра».

Справка УНИАН. 14 апреля 2005 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений служебным положением и служебной небрежности сотрудниками Министерства внутренних дел Украины во время создания Единой государственной автоматизированной паспортной системы в Украине.

По данным ГПУ, в 2004 году служебные лица МВД Украины, без расторжения указанного контракта, незаконно провели новый тендер для закупки оборудования и технологии внедрения ЕГАПС, победителем которой стал консорциум «ЕГАПС». Всего из государственного бюджета на протяжении 1997-2004 годов на создание Системы перечислено коммерческим структурам свыше 84 млн. грн., однако в настоящее время она не создана.

Ранее, в марте 2005 года, Министерство внутренних дел начало расследование на предмет злоупотреблений, которые могли возникнуть во время изготовления заграничных паспортов нового образца.