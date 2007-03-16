«Київвисотбуд» и «Агробудпереробка» после 4 месяцев простоя возобновили строительство объектов - экс-руководство компаний Маринехи

Бывшее руководство «Київвисотбуд» и «Агробудпереробка Лтд» заявляет о возобновлении строительства четырех объектов в Киеве и области, в которое направили средства около 1,5 тыс. вкладчиков.

Об этом сообщила юрист ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд», представитель совладельцев компаний Николая и Александра МАРИНЕХА Татьяна ТКАЧИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, строительство четырех объектов по ул. Старонаводницкой, 2-20, ул. Семьи Сосниных, 4-а, ул. Киевский шлях, 97 в Борисполе и по ул. Погребняка, 14, в селе Чубинском, которое прекратилось в ноябре 2006 г., возобновилось в конце февраля т.г.

По ее данным, на достройку объектов нужно около 300 млн. грн. Сейчас бывшее руководство компании ведет переговоры с инвестиционными компаниями, чтобы получить кредит в банке «Киев», финансировавшем строительство в 2003 году.

Заместитель главы АКБ «Киев» Виктор СУПРУНОВ подтвердил намерения сотрудничать с инвестиционными компаниями. Он считает, что активы компаний значительно больше, чем сумма, требуемая на окончание строительства домов. По его данным, из 20 млн. грн. предоставленного кредита непогашенным остались 15 млн. грн.

По словам юриста, строительство объектов прекратилось тогда, когда Н.МАРИНЕХА продал 50% акций компании Григорию ВАСИЛЬДЖАГАЗУ, который обещал погасить кредит в 20 млн. грн. перед банком «Киев». Новый совладелец передал руководство компании Егору ЗЕМЕЛЕВУ, перед которым ставились задачи закончить строительство объектов. Поскольку Г.ВАСИЛЬДЖАГАЗ не выполнил свои обещания, Н.МАРИНЕХА оспаривает сделку в суде.

В то же время Т.ТКАЧИК отмечает, что как только строительные работы были возобновлены, они снова прекратились из-за действий правоохранителей. 9 февраля т.г. по заявлению Е.ЗЕМЕЛЕВА Дарницким райотделом МВД было возбуждено уголовное дело по факту двойной перепродажи квартир неизвестными лицами. После передачи дела в Днепровское РУ ГУ МВД, 7 марта т.г. правоохранители изъяли всю проектную и финансовую документацию предприятий.

По словам частных инвесторов, двойной продажи квартир не было, поскольку при их участии был составлен реестр сверки будущих владельцев 840 квартир.

В свою очередь Е.ЗЕМЕЛЕВ заявляет, что строительство жилых домов было прекращено из-за того, что проектно-строительная документация была разрознена, и никто не мог назвать ему себестоимость строительства, а значит, и стоимости, по которой инвесторы могут купить квартиры. По мнению Е.ЗЕМЕЛЕВА, на завершение строительства объектов необходимо около 1 млрд. грн. Он считает, что помимо денег на достройку домов, также необходимы средства для погашения кредитов в банках «Киев» и «Форум», для расчета с субподрядчиками и выплаты заработной платы сотрудникам. Е.ЗЕМЕЛЕВ также сообщил, что для завершения строительства объектов следует восстановить его в правах как гендиректора компаний, а также собственника 50% акций компаний. Он отметил, что ведет переговоры с банком «Славутич», который мог бы финансировать строительство.

В то же время Т.ТКАЧИК сообщила, что 27 декабря 2006 г. Е.ЗЕМЕЛЕВ заложил все активы ООО «Агробудпереробка» в банке «Славутич». По ее данным, около восьми человек, не имеющих отношения к компании, получали в банке кредиты на сумму около 400 тыс. долл. каждый под поручительство «Агробудпереробки».

Е.ЗЕМЕЛЕВ объясняет, что в «Славутиче» было заложено оборудование компании и открыта кредитная линия, по которой в любой момент можно получить деньги.

Как сообщал УНИАН, Днепровское РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 28 февраля т.г. возбудило уголовное дело против бывшего директора компании “Київвисотбуд” Николая МАРИНЕХИ и других должностных лиц компании, которые путем двойной продажи квартир в строящемся здании по ул. Семьи Сосниных, 4-а завладели средствами ООО “Київвисотбуд” и ООО «Агробудпереробка Лтд».

В ходе рассмотрения материалов уголовного дела было установлено, что Н.МАРИНЕХА заключил инвестиционный договор с компаниями «Центроинвествклад», «Укрзембуд», “Престижинвест», «Роммакс» и «Экспоинвест» о продаже квартир общей площадью 1089,76 кв. м на сумму 9 млн. 394 тыс. 693,8 грн., а потом передал имущественные права на эти же квартиры физическим лицам.

В ноябре 2006 г. компании приостановили строительство пяти жилых домов в Киеве и области из-за недостатка финансирования.