Правозащитник Багиров выступает за привлечение к ответственности судей, способствующих реализации рейдерских схем

Председатель Правления международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан" Эдуард БАГИРОВ заявляет о необходимости привлечения к ответственности судей, которые способствуют реализации рейдерских схем.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Э.БАГИРОВ отметил, что намерен доказывать незаконность решений судьи Хозяйственного суда г. Киева В.СМИЛЯНЕЦ по делу "Старокиевского банка".

Как сообщил правозащитник, по отношению к этому банку была организована «рейдерская атака».

Как объяснил Э.БАГИРОВ, это осуществляется следующим образом: клиент банка (законно или незаконно) получает от должностного лица органов внутренних дел, налоговой милиции, СБУ, прокуратуры или судьи постановление о прекращении всех расходных операций по собственному счету. После получения соответствующего постановления, согласно требованиям закона, банк обязан прекратить финансовые операции по счету этого клиента.

Впоследствии, продолжил Э.БАГИРОВ, клиент обращается в Хозяйственный суд с исковым заявлением о возобновлении расходных операций по собственному счету и возмещении ущерба, что обосновывается общей ценой предоставленных истцом хозяйственных документов. И таким образом, отметил Э.БАГИРОВ, клиент получает решение Хозяйственного суда о взыскании с банка значительной суммы средств в качестве возмещения ущерба.

Как говорится в распространенном на пресс-конференции пресс-релизе, в конце февраля 2007 года Высший хозяйственный суд Украины по делу «Старокиевского банка» «установил нарушения норм материального и процессуального права судами, как первой, так и апелляционной инстанций, отменил все вынесенные в деле решения и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в другом составе».