Государственная компания «Укрспецэкспорт» выступает за создание в Украине единой структуры по экспорту вооружений и военной техники (ВВТ).

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

Комментируя по просьбе корреспондента УНИАН предоставление «Рособоронэкспорту» эксклюзивного права торговли российской военной продукцией с иностранными государствами, С.БОДАРЧУК отметил, что считает такую модель построения военно-технического сотрудничества оптимальной.

«Я полностью согласен с российским подходом и считаю, что такую идею необходимо продвигать в Украине. Компания «Укрспецэкспорт» готова предоставить свою концепцию по этому вопросу, если к нам обратятся с подобным предложением. Сами мы не можем его инициировать», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Вместе с тем, по его мнению, планы Минпромполитики создать альтернативную структуру-спецэкспортера в лице госкомпании «Таско-Экспорт» не будет способствовать повышению эффективности украинского оружейного бизнеса.

«Если два спецэкспортера начнут бодаться на одном рынке - это будет плохо», - убежден глава «Укрспецэкспорта».

При этом он отметил, что «Укрспецэкспорт» уполномочен формировать внешние цены на украинские ВВТ, и все спецэкспортеры согласовывают с компанией цены и рынки сбыта, поэтому, в любом случае, «Таско-Экспорт» придется разговаривать с «Укрспецэкспортом».

Как сообщалось в СМИ, в январе 2006 года президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ "О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", которым предоставил "Рособоронэкспорту" эксклюзивное право торговли военной продукцией с иностранными государствами.

Справка УНИАН. Госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» была создана постановлением Кабинета Министров Украины 9 октября 1996 г. «Укрспецэкспорт» управляет пятью дочерними компаниями и за годы работы реализовал на мировом рынке вооружений продукции и услуг военного и специального назначения на сумму более 2,5 млрд. долл.

Кроме того, в Украине существует еще ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих генеральную лицензию спецэкспортера.