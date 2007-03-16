У фестиваля “Новая волна” появился конкурент – “Эйлат”

22-23 марта в Израиле состоится первый Всемирный конкурс молодых исполнителей “Эйлат-2007”. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили соорганизаторы этого конкурса - заслуженный деятель искусств Украины и руководитель “Укргосконцерта” Валерий КУЦЕВАЛОВ и генеральный продюсер музыкального телеканала ОТВ Владимир ОРЛОВ.

По словам организаторов, конкурс будет происходить в два этапа. В первый день конкурсанты будут исполнять песню на языке своей страны, во второй – мировой хит.

За ценные подарки, которые обещают организаторы, будут бороться конкурсанты из Украины, России, Беларуси, Грузии, Израиля и США. В частности, нашу страну будут представлять Виталий КОЗЛОВСКИЙ и молодая певица Наталия ВОЛКОВА.

По словам организаторов, на аудиторию Европы, Израиля, Австралии и США в прямом эфире конкурс будет транслировать телеканал “Израиль плюс”. С украинской стороны телевизионным партнером фестиваля “Эйлат-2007” станет “Первый национальный”.

Организаторы прогнозируют, что конкурс молодых исполнителей в Эйлате пройдет с размахом, и в ближайшее время станет он самым популярным в мире.

Следует отметить, что спонсорами этого фестиваля являются украинские меценаты, которые пока еще хотят остаться неизвестными.

По словам В.КУЦЕВАЛОВА, планируется, что “фестиваль будет проходить не только в Израиле, но и в Украине”.

Он также добавил, что в состав жюри с украинской стороны войдут Русла ЛЫЖИЧКО и Ян ТАБАЧНИК (председатель жюри).

*** Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" традиционно проходит в Юрмале (Латвия). В этом году он пройдет с 25 по 30 июля.