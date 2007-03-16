КИУ призывает партии отказаться от применения императивного мандата до решения КС

Комитет избирателей Украины призывает партии отказаться от применения императивного мандата до решения Конституционного Суда.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

Он сообщил, что КИУ провел анализ прецедентов применения императивного мандата и судебных дел и сделал ряд заключений.

Так, по словам В.ПОПОВА, со времени вступления в силу закона об императивном мандате для депутатов местных советов различные политические силы (БЮТ и Блок Леонида Черновецкого) инициировали несколько попыток отозвать депутатов местных советов. Однако анализ этих процессов показывает, что отзыв депутатов носит искусственный характер и не имеет ничего общего с партийной дисциплиной и ответственностью перед избирателями.

Он добавил, что анализ документов об отзыве депутата Иванковского районного совета от БЮТ Николая ВОЛОЧАЯ дает основания сомневаться в том, что решения об отзыве депутатов от БЮТ будут приниматься с учетом мнения избирателей и на межпартийном съезде, поскольку решение принималось в Киеве четырьмя лицами без присутствия самого депутата - Юлией ТИМОШЕНКО, Александром ТУРЧИНОВЫМ, Ярославом ФЕДОРЧУКОМ и Евгением КОРНИЙЧУКОМ.

В.ПОПОВ также сообщил, что Блок Леонида Черновецкого инициировал отзыв трех депутатов местных советов. “Это также было сделано непрозрачно, без учета мнения избирателей. Однако сами инициаторы процесса не скрывают, что целью отзыва депутатов было искусственное прекращение действия императивного мандата через постановления судов”, - сказал он.

По словам председателя правления КИУ, решения судов различных инстанций относительно императивного мандата выглядят странными и нелогичными, поскольку во время рассмотрения указанных дел наблюдатели отмечали неединичные процедурные нарушения.

Он также сообщил, что Центральная избирательная комиссия Украины в рамках своих полномочий предоставила разъяснения по процедуре отозвания местных депутатов, что сделало технологически возможным реализацию несовершенного закона об императивном мандате. Согласно документом, в случае создания местных блоков политических партий на выборы 2006 года, соответствующие решения о прекращении полномочий депутатов принимают руководящие органы соответствующих местных блоков.

“В случае создания прецедента реального отзыва депутата местного совета это приведет к цепной реакции и многочисленным политическим репрессиям против внутрипартийных оппозиций. Кулуарность решений партийного руководства и правовая незащищенность местных депутатов резко поднимет уровень политической коррупции в партиях”, - убежден он.

В.ПОПОВ подчеркнул, что в случае возможного вывода Конституционного Суда о неконституционности закона об императивном мандате КИУ прогнозирует многочисленные судебные иски о восстановлении полномочий отозванных депутатов. Неопределенность статуса значительной части депутатов может подвергнуть сомнению легитимность решений местных советов.

“Ввиду существующих и возможных проблем при применении императивного мандата, КИУ призывает политические силы отказаться от попыток отзывать депутатов местных советов до получения заключения Конституционного Суда Украины относительно соответствия данного закона Конституции”, - сказал И.ПОПОВ.