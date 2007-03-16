В ходе подготовки перехода к цифре – канал «К1» возвращается в узкую полосу

Компания ВОЛЯ и корпорация ИНТЕР, в управлении которой находятся каналы «К1» и «К2» пришли к решению, согласно которому программа «К1» станет доступна в зоне узкополосной телекоммуникационной сети.

Компания ВОЛЯ, идя навстречу пожеланиям абонентов и во исполнение этих договоренностей, предприняла беспрецедентные меры для обеспечения технического решения этого вопроса. За прошедшее время компанией ВОЛЯ было подготовлено добавление еще одного канала в зоне покрытия узкополосной сети. Таким образом, количество доступных телепрограмм в социальном пакете, в зоне с ограниченным ресурсом телекоммуникационной сети составит до 19 телепрограмм, и киевляне, которые живут в таком сегменте сети, будут иметь возможность смотреть программы универсальной программной услуги, а также программы Парламентского канала «Рада», Киевской государственной региональной ТРК (КГРТРК) и программы телеканала «К1».

14 марта 2007 года на заседании Национального Совета по телевидению и радиовещанию было принято соответствующее решение, которое зафиксировало эти изменения.

Необходимо заметить, что ранее компания ВОЛЯ заявляла, о том, что цель: полностью отказаться от старой аналоговой технологии и перейти на современную цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения.

Вот как прокомментировал предстоящие изменения директор по маркетингу А. Метельский: «Поскольку уже сегодня существенная часть абонентов компании подписаны на цифровые пакеты, и количество их растет с каждым днем – то мы прогнозируем, что уже в этом году на некоторых участках телекоммуникационной сети мы полностью откажемся от устаревших аналоговых технологий. Поэтому проведенные мероприятия, позволившие добавить один канал, делают возможным заявлять о том, что к маю-июню следующего года Киев будет первой цифровой столицей не только Украины, но и стран восточной Европы. Для потребителей наших услуг это даст как существенное улучшение качества картинки и звука, так и возможность выбора из множества пакетов и программ».