Крымский журналист Лутьев рассчитывает, что Апелляционный суд Севастополя вынесет оправдательный приговор

Редактор городской газеты «Евпаторийская неделя» и интернет-издания «Крымский майдан. Зона противостояния» Владимир ЛУТЬЕВ рассчитывает, что Апелляционный суд города Севастополя при повторном рассмотрении его дела вынесет оправдательный приговор.

Об этом В.ЛУТЬЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«За все эти годы я видел разных милиционеров и прокуроров. Надеюсь, что есть и другие судьи, и справедливый суд. Я уверен, что будет оправдательный приговор», - сказал В.ЛУТЬЕВ.

По его словам, сейчас он вместе с адвокатом будет тщательно готовиться к повторному рассмотрению дела. «Мне нужно тщательно подготовить свои доказательства. Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, что мои оппоненты также следили за процессом в Верховном суде и тоже не дремлют. Противостояние продолжается», - пояснил журналист.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА считает, что по результатам повторного рассмотрения в суде первой инстанции дела В.ЛУТЬЕВА можно будет судить, началась ли в Украине судебная реформа.

«Вчера я просила Верховный суд вынести оправдательный приговор, но суд решил освободить журналиста из-под стражи и вернуть дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Мы продолжим следить за этим делом», - сообщила Н.КАРПАЧЁВА.

По ее словам, В.ЛУТЬЕВ награжден знаком Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «За мужество».

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины 15 марта 2007 года освободил из-под стражи В.ЛУТЬЕВА и направил его дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд города Севастополя .

Апелляционный суд Севастополя 12 июля 2006 г. осудил главного редактора газеты «Евпаторийская неделя» В.ЛУТЬЕВА к 8 годам лишения свободы, а также обязал выплатить бывшему депутату Верховной Рады Крыма, активисту партии «Союз» Николаю КОТЛЯРЕВСКОМУ 100 тыс. грн. в качестве возмещения морального вреда.

В.ЛУТЬЕВ осужден по уголовному делу 2002 года как подозреваемый в подготовке убийства Н.КОТЛЯРЕВСКОГО.