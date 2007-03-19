Офицеры запаса заявляют, что социальная незащищенность военнослужащих ставит под угрозу безопасность государства

Общественные организации, которые объединяют офицеров запаса, обращают внимание Президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, Верховной Рады, правительства, лидеров политических сил и СМИ на критическую ситуацию в вопросах, которые являются составляющими основ национальной безопасности государства и требуют решительных и срочных действий общества, депутатов всех уровней и руководства государства с целью недопущения развития процессов, которые могут привести к утрате независимости Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН генерал-майор, председатель ГО “Всеукраинский союз советских офицеров” Анатолий ДОМАНСКИЙ.

По его словам, “провалена” комплексная программа обеспечения жильем военнослужащих, практически остановилось выполнение программы конверсии военных объектов и программа социальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас или ушедших в отставку.

В обращении общественной организации отмечается, что неэффективное решение хотя бы одной из вышеупомянутых составляющих военной безопасности Украины ставит под угрозу стабильность существования и развития государства. “К сожалению, действия руководства государства и Министерства обороны Украины в ходе сокращения Вооруженных Сил свидетельствуют об отсутствии комплексного подхода и эффективной, прозрачной для общества модели реформирования ВСУ как в части “что, когда, где, в каких объемах и в какие сроки” сокращается, так и в механизме решения социальных проблем каждого военнослужащего”, - сказал А.ДОМАНСКИЙ.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции председатель Киевского городского союза военнослужащих “Витязь” Владимир НЕМТИНОВ отметил, что реально в Украине наблюдается неудовлетворительное состояние боеспособности ВСУ и уровень профессиональной подготовки личного состава. “Армия уничтожена. На сегодняшний день нет боеспособной армии в Украине, флота нет, танковых войск нет - есть танки, но нет людей, которые могут ими управлять. Последние события свидетельствуют, что ПВО у нас также нет, ракеты, которые запускаются во время учений, сбивают все что угодно, кроме целей, и учения становятся опасными для жизни”, - сказал он.

В связи с этим была отмечена необходимость сохранения высокопрофессионально подготовленных военнослужащих (особенно офицерского состава), которые еще остались, и рассмотреть вопрос возвращения в ряды Вооруженных Сил профессионалов, которые уже в запасе, или найти другую форму привлечения их к созданию эффективной системы профессиональной подготовки.

Общественные организации, объединяющие “людей в погонах”, обратились к политическим силам, представленным в Верховной Раде, за помощью в решении социальных проблем военнослужащих. По словам А.ДОМАНСКОГО, единственный, кто пока отозвался, это Коммунистическая партия Украины. “Наши общественные организации имеют надежду на развитие системного сотрудничества с КПУ и присоединения к решению проблем “людей в погонах”, нерешенность которых составляет угрозу национальной безопасности, всех конструктивных политических сил и общественных организаций”, - сказал он.

Участники пресс-конференции также обнародовали обращение к действующим и уволенным в запас или ушедших в отставку офицеров, ветеранов, участников боевых действий, в котором отметили, что происходит эскалация напряженности внутри Украины. “Различными политическими силами начат очередной этап борьбы за власть, который имеет все признаки дестабилизации внутриполитической ситуации и угрозы национальной безопасности государству и может привести к гражданской войне и утрате независимости Украины”, - отмечается в обращении.

В связи с этим ГО военнослужащих отмечают, что они “обязаны и способны дать отпор любым провокациям, обеспечить спокойствие и конституционный строй в государстве”. Они призывают “политических авантюристов не играть с огнем”.

В частности, подполковник, председатель ГО ”Всеукраинский союз бесквартирных офицеров” Вячеслав ОСИПЕНКО отметил, что его возмущают действия экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который “собирает походы на Киев”. “Мне непонятны цели такого похода. Необходимо прекратить практику подстрекательства общественности”, - сказал он.