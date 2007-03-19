«АЗМОЛ» получил сертификат соответствия международному экологическому стандарту ISO 14001

Крупнейший производитель смазочных материалов ОАО «Азовские смазки и масла» (АЗМОЛ, Бердянск, Запорожская область) получил сертификат соответствия на систему экологического менеджмента ISO 14001.

Об этом сообщил главный технолог ОАО «АЗМОЛ» Олег МАКЕДОНСКИЙ сегодня пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, "таким образом "АЗМОЛ" дал понять рынку, что ведет свою игру на рынке по правилам".

Также он добавил, что в период с 2002 по 2006 год компания сократила выбросы вредных веществ в атмосферу в 6 раз.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года международная компания TNO Certification B.V. (Нидерланды) выдала ОАО «АЗМОЛ» сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2000 на следующие три года.

С 2001 года система менеджмента качества предприятия в области разработки, усовершенствования, производства и продажи пластичных смазок и масел, индустриальных масел, жидкостей для обработки металлов и охлаждающих жидкостей, битумных связующих средств и битумной мастики, жирующих препаратов и адгезионных средств, металлической и пластиковой тары соответствует международному стандарту.

Справка УНИАН. ОАО «АЗМОЛ» - ведущее предприятие по выпуску масел и смазочных материалов - включено в перечень предприятий, имеющих тратегическое значение для экономики и безопасности государства. Численность работающих - 1 тыс. 218 человек.

100% пакет акций ОАО «АЗМОЛ» находится в управлении Фонда госимущества Украины.