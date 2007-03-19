ФК ”Карпаты” просит Апелляционный комитет ФФУ перенести матч “Карпаты” (Львов) –“Металлист (Харьков)

Футбольный клуб "Карпаты" просит Апелляционный комитет Федерации Футбола Украины перенести матч “Карпаты” (Львов) – “Металлист (Харьков), который не состоялся 18 марта из-за массового заболевания игроков “Карпат”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ФК “Карпаты” Александр ЕФРЕМОВ.

Он сообщил, что календарный матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу “Карпаты” (Львов) - “Металлист” (Харьков), который планировался на 18 марта не состоялся из-за эпидемической ситуации, сложившейся во львовской команде. По его словам, в канун матча “Карпаты” официально сообщили ФФУ и Профессиональной Футбольной Лиге (ПФЛ) о массовом заболевании игроков и персонала команды, поэтому бюро ПФЛ решением от 14 марта перенесло матч, и соответственно игроки “Карпат на поле не вышли.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, 16 марта Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ своим решением вышеупомянутое решение отменил.

“Мы считаем, что решение КДК ФФУ является деструктивными, не в интересах ФФУ и противозаконно”, - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Президент ФК “Карпаты” не исключил, что в случае принятия решения Апелляционного комитета ФФУ не в его пользу, львовская команда будет вынуждена обратиться в суд.

От также отметил, что ФК "Карпаты" требует отстранения Стефана РЕШКО от исполнения обязанностей председателя КДК ФФУ и какой-либо деятельности в футбольных организациях Украины. По его словам, С.РЕШКО, в телевизионной программе „Наш футбол” (Первый Национальный канал, 18 марта 2007 года) распространил откровенно неправдивую информацию. В частности, подверг сомнению сам факт серьезного характера эпидемиологического заболевания, установленного, сначала медиками Львовского областного физкультурного диспансера, а в дальнейшем и экспертом, делегированным ФФУ, с участием независимого медицинского эксперта.

“С.РЕШКО ввел в заблуждение футбольную общественность Украины высказываниями об отсутствии прецедентов переносов матчей в подобных ситуациях. В действительности, только в текущем году из-за вирусных или других массовых заболеваний игроков команд имели место переносы матчей Чемпионата Польши и Кубка Шотландии, а в прошлом году – Чемпионата Чехии и Кубка Испании”, - отметил он.

А.ЕФРЕМОВ сказал, что КДК ФФУ прибег к фальсификации своего решения. Так, согласно общими положениям действующего законодательства, например п.2 ст. 98 ЦК Украины раздела „Общие положения о юридическом лице” - решения принимаются простым большинством от числа собравшихся, если другое не установлено учредительными документами или законом. Поскольку ни уставом ФФУ, ни дисциплинарными правилами не установлен другой порядок принятия решений – решения КДК ФФУ принимаются простым большинством голосов – то есть большинством от количества присутствующих. На заседании присутствовали 6 человек, за отмену решения Бюро ПФЛ проголосовали 3 человека – что составляет половину от количества присутствующих, но не большинство. В связи с вышеприведенным решение не могло считаться принятым, но было объявлено таким председателем КДК.