“Відродження” и Интерньюз-Нетворк объявили 4 конкурса для СМИ Украины на получение грантов на сумму свыше 300 тыс. дол.

Международный фонд “Відродження” и Интерньюз-Нетворк объявили 4 конкурса на получение грантов по программе “Укрепление независимых средств массовой информации в Украине” на общую сумму свыше 300 тыс. долларов США.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель Интерньюз-Нетворк Сьюзан ФОЛДЖЕР и менеджер проекта “Открытый фонд для СМИ Украины”, в рамках которого реализовывается программа поддержки украинских СМИ, Сергей ДЁМА.

По информации С.ФОЛДЖЕР, “Открытый фонд для СМИ Украины” является совместной инициативой МФВ и Интерньюз-Нетворк, рассчитанной на 5 лет и финансируется США. По ее словам, сейчас проходит четвертый год реализации проекта, который касается реформирования правовой системы, усиления финансовой стабильности независимых СМИ и улучшения доступности и качества новостей.

Как отметил С.ДЁМА, конкурсная программа грантов в направлении укрепления независимых СМИ имеет целью способствовать реформированию, соблюдению и выполнению законодательства в информационной сфере, а также создание проектов по подготовке и распространению информационных продуктов для повышения ответственности органов власти.

По данным С.ДЁМЫ, на протяжении 2004-2006 гг. состоялось 6 серий конкурсов по программе, по результатам которых было поддержано 77 проектов на общую сумму свыше 660 тыс. дол. США.

Как сообщил С.ДЁМА, сейчас объявлены конкурсы: по созданию виртуальной медийной библиотеки (портала), направленного на сбор, систематизацию переводов документов и статей по медиатематике, наработанных законопроектов и других документов по различным аспектам деятельности СМИ (бюджет – 50 тыс. дол. США); по содействию реформированию, соблюдению и выполнению законодательства в информационной сфере (100 тыс. дол. США); по подготовке и распространению информационных продуктов с целью повышения ответственности органов власти (130 тыс. дол. США); по информационным обменам между регионами Украины (49,5 тыс. дол. США).

По словам менеджера проекта, последний сроки представления проектов на эти конкурсы истекают 10 апреля с.г., результаты будут объявлены в мае.

Присутствующий на пресс-конференции журналист Егор СОБОЛЕВ напомнил, что его передача “Чи на п’ять”, которая выходила 1,5 года на “5-ом канале” и была посвящена анализу правительственных решений, реализовывалась именно благодаря программе “Укрепление независимых средств массовой информации в Украине”.